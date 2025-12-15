De ce e bine să mănânci salată de boeuf. Bilic: Atenție la un detaliu!

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre amidonul rezistent și a explicat că acesta are un rol foarte important în hrănirea bacteriilor bune din intestin. Potrivit medicului, amidonul rezistent se găsește în banane verzi, cartofi, paste făinoase și orez.

„Ce legătură este între salata orientală, Sushi, banane și salata de paste făinoase? Amidonul rezistent!

Ca să hrănim bifidobacteriile și lactobacilii ce alcătuiesc microbiota intestinală trebuie să consumăm alimente prebiotice, adică amidon rezistent.

Unde îl găsim? În bananele verzi, dar și în cartofi, paste făinoase și orez care, după ce au fost fierte, sunt lăsate să se răcească. Prin răcire amidonul se recristalizează și se transformă într-o substanță rezistentă la digestie- deci salata orientală, orezul de la Sushi și salata de paste făinoase conțin amidon rezistent, care nu se absoarbe și nu îngrașă, ci ajunge în intestinul gros și hrănește coloniile de bacterii benefice”, a scris Mihaela Bilic.

„Amidon rezistent găsim și în salata de boeuf”

Potrivit Mihaelei Bilic, salata de boeuf conține amidon rezistent, ceea ce o face benefică pentru microbiota intestinală.

„Amidon rezistent găsim și în salata de boeuf, marea vedetă a sărbătorilor de iarnă… perfectă ca prebiotic datorită cartofilor fierți, cu efect probiotic datorită castraveților murați în saramură, dar cu risc pentru siluetă din cauză de multă maioneză”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

