€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri De ce e bine să mănânci salată de boeuf. Bilic: Atenție la un detaliu!
Data actualizării: 19:54 15 Dec 2025 | Data publicării: 19:51 15 Dec 2025

De ce e bine să mănânci salată de boeuf. Bilic: Atenție la un detaliu!
Autor: Darius Mureșan

salata boeuf Sursa foto: https://www.freepik.com/, @pixel-shot.com
 

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a spus de ce e bine să mănânci salată de boeuf, dar și care e detaliul la care trebuie să fii atent atunci când mănânci.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre amidonul rezistent și a explicat că acesta are un rol foarte important în hrănirea bacteriilor bune din intestin. Potrivit medicului, amidonul rezistent se găsește în banane verzi, cartofi, paste făinoase și orez.

„Ce legătură este între salata orientală, Sushi, banane și salata de paste făinoase? Amidonul rezistent!

Ca să hrănim bifidobacteriile și lactobacilii ce alcătuiesc microbiota intestinală trebuie să consumăm alimente prebiotice, adică amidon rezistent.

Unde îl găsim? În bananele verzi, dar și în cartofi, paste făinoase și orez care, după ce au fost fierte, sunt lăsate să se răcească. Prin răcire amidonul se recristalizează și se transformă într-o substanță rezistentă la digestie- deci salata orientală, orezul de la Sushi și salata de paste făinoase conțin amidon rezistent, care nu se absoarbe și nu îngrașă, ci ajunge în intestinul gros și hrănește coloniile de bacterii benefice”, a scris Mihaela Bilic.

VEZI ȘI: Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop

„Amidon rezistent găsim și în salata de boeuf”

Potrivit Mihaelei Bilic, salata de boeuf conține amidon rezistent, ceea ce o face benefică pentru microbiota intestinală. 

„Amidon rezistent găsim și în salata de boeuf, marea vedetă a sărbătorilor de iarnă… perfectă ca prebiotic datorită cartofilor fierți, cu efect probiotic datorită castraveților murați în saramură, dar cu risc pentru siluetă din cauză de multă maioneză”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook. 

VEZI ȘI: Ce se întâmplă cu rinichii tăi dacă bei chefir în fiecare zi

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dr- mihaela bilic
salata de boeuf
amidon
intestin
probiotice
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Kelemen Hunor, reacție după votul PSD dat pentru moțiunea simplă de astăzi
Publicat acum 18 minute
Statele Unite promit Ucrainei garanții de securitate asemănătoare celor din Articolul 5 al Tratatului NATO
Publicat acum 22 minute
Luminile de sărbători devin din ce în ce mai strălucitoare și ne perturbă somnul
Publicat acum 35 minute
Horoscop 16 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 43 minute
Programele școlare pentru liceu, lansate în transparență publică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close