Incident grav în Gara de Nord: Un bărbat a urcat pe clădire și a aruncat cu pietre în trecători și mașini

Incident grav în Gara de Nord a avut loc duminică seară, când un bărbat a provocat panică în una dintre cele mai aglomerate zone din București, urcând pe clădire și aruncând cu pietre spre oameni și mașini.

Incident grav în Gara de Nord

Totul s-a petrecut în seara zilei de 14 decembrie, în zona bulevardului Dinicu Golescu. Bărbatul s-a cățărat pe fațada Gării de Nord și, după ce a amenințat că se aruncă, a început să arunce cu pietre și bucăți de tencuială spre trecători și autoturismele care circulau prin zonă, potrivit TVR Info.

Traficul din fața gării a fost rapid afectat, iar oamenii aflați în apropiere au fugit să se adăpostească, speriați de obiectele care cădeau de la înălțime.

Trafic blocat și intervenție de amploare în Gara de Nord

La fața locului au sosit pompieri, polițiști, jandarmi, echipe de intervenție specială și cadre medicale. Bulevardul Dinicu Golescu a fost blocat mai bine de două ore, timp în care autoritățile au încercat să evite o tragedie.

În urma incidentului, o femeie a fost rănită ușor de bucăți de tencuială desprinse de pe clădire, iar două autoturisme parcate sau aflate în trafic au fost avariate.

Negocieri tensionate cu bărbatul urcat pe clădire

Timp de peste două ore, forțele de ordine au încercat să îl convingă pe individ să renunțe și să coboare de pe clădire. Discuțiile au fost purtate de negociatori, în timp ce pompierii au pregătit o autoscară pentru intervenție.

În cele din urmă, bărbatul a fost convins să coboare în siguranță, fiind preluat imediat de un echipaj de ambulanță pentru evaluare medicală.

Dosar penal după incidentul grav din Gara de Nord

Surse din rândul anchetatorilor spun că individul este cunoscut de către autorități și nu se află la prima faptă de acest tip. După finalizarea intervenției, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs incidentul din Gara de Nord și pentru a lua măsurile legale necesare.

Zona a fost redeschisă circulației abia după ce autoritățile s-au asigurat că nu mai există niciun pericol pentru trecători și șoferi, potrivit TVR Info.

