José Antonio Kast,  liderul de extremă-dreapta,  ales președinte în Chile

'Democrația a vorbit tare și clar', a scris Jeannette Jara, candidata stângii, pe contul său de X, adăugând că a comunicat 'cu președintele ales (...) pentru a-i ura succes'.



Kast a obținut aproximativ 58,3% din voturi, contra 41,7% pentru Jeannette Jara, o comunistă moderată reprezentând o largă coaliție de stânga, conform rezultatelor oficiale bazate pe numărarea a aproximativ 76% din buletine de vot.

Mii de oameni care fluturau drapele chiliene au ieșit în stradă în diferite orașe din țară, iar claxoanele mașinilor au răsunat pentru a sărbători victoria lui Kast, potrivit AFP.



Aproape 16 milioane de alegători au fost chemați să aleagă între cei doi candidați.

La sediul lui Kast, mulțimea a început să cânte imnul național pentru a sărbători rezultatele.





Sondajele anticipaseră o victorie confortabilă pentru José Antonio Kast.

După ce a votat în Paine, la 40 km sud de Santiago de Chile, în cursul dimineții, candidatul de 59 de ani a promis că va căuta unitatea într-o țară extrem de polarizată. 'Câștigătorul (alegerilor) va trebui să fie președintele tuturor chilienilor', a spus el.

Rivala sa de stânga, provenită din rândurile Partidului Comunist, declarase că aspiră la 'un viitor mai bun pentru Chile, o țară în care ura și frica să nu fie pe primul plan'.





Fostul deputat Kast, catolic practicant și tată a nouă copii, a făcut campanie pe tema luptei împotriva criminalității și a promis că va deporta cei aproape 340.000 de migranți fără acte, majoritatea venezueleni.

Adversara sa, Jeannette Jara, 51 de ani, fost ministru al muncii în mandatul președintelui în exercițiu Gabriel Boric, a promis că va crește salariul minim și va proteja pensiile.

În primul tur de scrutin, la mijlocul lunii noiembrie, cei doi candidați au primit fiecare câte un sfert din voturi, stânga având un ușor avans. Însă, împreună, candidații de dreapta au obținut 70%. (Agerpres)