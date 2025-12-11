Top filme Box Office și Streaming în 2025

Succesul cinematografic se măsoară în două feluri: Box office și Streaming.

Clasamentul Box Office ne arată ce filme au atras cei mai mulți spectatori în cinematografe în anul 2025, pe baza vânzărilor de bilete.

Ne Zha 2 - Liderul global al încasărilor din 2025.

Lilo & Stitch - Depășind alte mari producții și devenind primul film de la Hollywood din 2025 care a trecut de 1 miliard de dolari încasări.

A Minecraft Movie - Cu încasări impresionante aproape de pragul de 1 miliard.

În streaming se măsoară orele vizionate sau locurile în topurile platformelor, nu în vânzarea de bilete.

„KPop Demon Hunters” - cel mai vizionat film Netflix al tuturor timpurilor, cu peste 236 de milioane de vizualizări în 2025, depășind alte titluri mari.

Back in Action - a dominat topurile de streaming încă din prima parte a anului 2025, cu sute de milioane de ore vizionate.

Alte titluri populare în 2025 pe Netflix includ Straw, The Life List și Havoc, toate figurând frecvent în topurile de vizionări ale anului.

În 2025 „Lilo & Stitch” a devenit un blockbuster la cinema, trecând de 1 miliard de dolari încasări, în vreme ce „KPop Demon Hunters” a dominat streamingul global, devenind cel mai vizionat film Netflix din istorie în doar câteva luni.