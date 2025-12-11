€ 5.0898
Top filme Box Office și Streaming în 2025
Data publicării: 10:49 11 Dec 2025

Top filme Box Office și Streaming în 2025
Autor: Dana Mihai

filme Top Filme-Freepik
 

În această industrie a entertainmentului totul se schimbă foarte rapid.

Succesul cinematografic se măsoară în două feluri: Box office și Streaming. 

Clasamentul Box Office ne arată ce filme au atras cei mai mulți spectatori în cinematografe în anul 2025, pe baza vânzărilor de bilete.

  • Ne Zha 2 - Liderul global al încasărilor din 2025. 

  • Lilo & Stitch - Depășind alte mari producții și devenind primul film de la Hollywood din 2025 care a trecut de 1 miliard de dolari încasări. 

  • A Minecraft Movie - Cu încasări impresionante aproape de pragul de 1 miliard.

În streaming se măsoară orele vizionate sau locurile în topurile platformelor, nu în vânzarea de bilete.

  • „KPop Demon Hunters” - cel mai vizionat film Netflix al tuturor timpurilor, cu peste 236 de milioane de vizualizări în 2025, depășind alte titluri mari. 

  • Back in Action - a dominat topurile de streaming încă din prima parte a anului 2025, cu sute de milioane de ore vizionate. 

  • Alte titluri populare în 2025 pe Netflix includ Straw, The Life List și Havoc, toate figurând frecvent în topurile de vizionări ale anului.

În 2025 „Lilo & Stitch” a devenit un blockbuster la cinema, trecând de 1 miliard de dolari încasări, în vreme ce „KPop Demon Hunters” a dominat streamingul global, devenind cel mai vizionat film Netflix din istorie în doar câteva luni.

filme 2025
top filme 2025
