Teoria scaunului: „Nu vei mai privi niciodată relațiile în același mod"
Data actualizării: 10:18 10 Dec 2025 | Data publicării: 10:15 10 Dec 2025

Teoria scaunului: „Nu vei mai privi niciodată relațiile în același mod”
Autor: Alexandra Curtache

Tineri la masă Foto: Unsplash
 

„Teoria scaunului”, concept viral apărut pe rețelele sociale, promite să schimbe definitiv felul în care privim relațiile.

O metaforă simplă, oferirea unui scaun- devine testul suprem al respectului, grijii și prezenței reale într-o relație modernă în care standardele sunt tot mai ridicate, iar toleranța pentru lipsa de implicare pare să dispară.

Într-o epocă în care romantismul este amenințat de „stacking”, „mankeeping” și cele mai recente trenduri toxice din dating, noua teorie pare să pună punctul pe „i”: dacă nu ești invitat la masă, poate că nu ești dorit acolo.

Relațiile moderne sub presiunea comparațiilor online

Într-o lume dominată de imaginile perfecte ale cuplurilor din social media, mulți trăiesc cu impresia că dragostea înseamnă lux, vacanțe exotice și brunch-uri cu șampanie. Realitatea însă e cu totul alta: relațiile se construiesc în detalii mici, adesea ignorate. „Un scaun nu este un lux este un semn de respect”, notează postarea virală prin care teoria a luat amploare, conform Ladbible.

Standardele în materie de întâlniri nu au fost niciodată mai ridicate, iar comparația permanentă cu vieți aparent „ideale” ne face să punem capăt relațiilor pentru motive minore, dar ignorăm tocmai gesturile care contează.

„Dacă trebuie să ceri mereu un scaun, ești la masa greșită”

Conform teoriei, totul se reduce la un gest fundamental: locul oferit în viața partenerului. „Unora nu trebuie să le spui nimic. Văd că stai în picioare, fac loc, se ridică, îți oferă un scaun fără să li se ceară”, explică autoarea conceptului.

În schimb, alții te lasă pe margine, îți cer să aștepți, să demonstrezi, să te justifici. Cu alte cuvinte, îți transmit că prezența ta nu este o bucurie, ci un deranj.

De aici și interpretarea: dacă iubești, dă loc. Fără condiții, fără contracte, fără negocieri. Dacă nu primești acel spațiu, poate că stai la masa nepotrivită.

Viral și revelator: „Nu vei mai vedea relațiile în același mod”

Mesajul a fost suficient pentru a declanșa valuri de reacții. În doar câteva ore, platforma X a fost plină de comentarii, unul dintre utilizatori notând: „Dacă afli despre teoria scaunului, nu vei mai vedea relațiile în același mod.” Aparent banal, gestul devine filtru emoțional: cine te respectă, te include. Cine se teme, te amână.

Departe de a promova extreme precum swinging sau hotwifing, metafora scaunului reamintește o regulă de bază a intimității: grija. Nu lux, nu sacrificii disperate, ci atenție reală. Iar dacă e nevoie să ceri, să justifici și să explici de ce meriți locul tău, poate că nu e masa potrivită.

Dincolo de ironie, teoria devine un ghid neașteptat pentru relații. Dragostea nu e scenografia unui restaurant exclusivist, ci simplul gest de a trage un scaun pentru cel care îți este alături. Nu pentru că trebuie, ci pentru că vrei.

De aici, noua morală virală: dacă nu îți este oferit locul cu naturalețe, atunci merită să te ridici și să pleci. Poate chiar direct spre IKEA, nu pentru mobilă, ci pentru a-ți aminti că în relații, ca și în mobilier, contează ce te susține cu adevărat.

teorie

teorie
Comentarii

