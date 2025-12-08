Germania are foarte multe proiecte în derulare și, deși aduce oameni specializați din toate colțurile lumii, nu reușește să acopere deficitul de personal. În viitor, se preconizează că va fi și mai rău, din acest punct de vedere, spune Vlad Ruja, specialist în recrutarea personalului medical pentru Germania.

”Tinerii, din păcate, nu vor să învețe această meserie și atunci ei sunt nevoiți să se orienteze spre alte țări. Se confruntă cu o mare problemă. Atunci, altă soluție nu au, decât să reușească să atragă și să integreze asistenți medicali, care, bineînțeles, rămân pe termen lung în Germania. Acesta este scopul, să se integreze în Germania și să reușească să lucreze în acest sistem” a spus Vlad Ruja, în emisiunea ”Departe de România”, realizată de Gabriel Nuță-Stoica la DCNews și ȘtiriDiaspora.

Bariere majore pentru cei care vor să plece să muncească în Germania

Din perspectiva României, întrebarea care se pune este de ce pleacă din România asistenții medicali, doar pentru bani?

”Mulți chiar cred că umblă câinii cu covrigi în coadă în Germania, dar lucrurile stau un pic diferit. Este nevoie, în primul rând, să înveți bine limba germană. Aceasta este cheia spre integrarea ta în Germania. Dacă vii cu cunoștințe slabe de limba germană, nu vei reuși să te integrezi sau să-ți creezi relații sociale pe termen lung și vei rămâne dezamăgit. Mulți cred că limba germană se învață în trei luni - ceea ce este complet fals. E nevoie de timp. Noi, prin proiectul nostru, punem la dispoziție cursuri gratuite de limba germană. Nu vine nimeni în Germania până nu are cunoștințele minime, de bază, care se cer, pentru a putea oferi o îngrijire bună pacienților pe care-i ai în grijă. Pe lângă bariere lingvistică, mai există bariera culturală, de care mulți se lovesc. În Germania, lucrurile sunt foarte clare, foarte bine puse la punct, dar și foarte multă birocrație, care, din păcate, este cu plus și cu minus. Mulți nu o pot accepta și nu se pot adapta. Așteptările sunt foarte mari și, când se lovesc de unele bariere, din păcate, nu reușesc” a mai spus Vlad Ruja, atrăgând atenția asupra vorbei ”lasă, că m-oi descurca eu, numai să ajung acolo”.

La muncă în Germania: Șase luni critice

Totodată, el a revenit asupra cunoașterii limbii germane, adăugând că nu se poate să mergi în Germania fără cunoștințe de bază ale limbii, de nivel conversațional.

”Sunt șase luni de foc, este o schimbare foarte mare. (...) Cele șase luni sunt critice, în general, cei care trec de șase luni în Germania reușesc să se integreze” a mai spus Vlad Ruja.

Vezi mai mult în video: