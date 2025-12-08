€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Stiri Dominic Fritz: USR va nominaliza anul acesta un nou ministru al Apărării
Data actualizării: 11:50 08 Dec 2025 | Data publicării: 11:47 08 Dec 2025

Dominic Fritz: USR va nominaliza anul acesta un nou ministru al Apărării
Autor: Alexandra Curtache

USR: Cătălin Drulă, Dominic Fritz, Diana Buzoianu Foto: DCNEWS
 

Dominic Fritz a declarat că se aşteaptă ca anul acesta România să aibă un nou ministru al Apărării.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că în acest an este posibil să fie numit un nou ministru al Apărării, subliniind că va consulta președintele Nicușor Dan înainte de a face nominalizarea oficială.

Consultări cu Nicușor Dan pentru viitorul ministru

Într-o conferință de presă susținută la sediul partidului, Dominic Fritz a precizat că decizia privind noul ministru va fi luată în perioada imediat următoare și că va fi anunțată public atunci când nominalizarea va fi finalizată.

„Bineînțeles, mă voi consulta și cu domnul președinte, așa cum am făcut și data trecută”, a afirmat liderul USR.

Citește și: Eșecul lui Drulă îl face pe Fritz să ceară schimbări radicale: E nevoie de un proiect de reînnoire a USR

„Ministerul Apărării trebuie condus de oameni politici”

Fritz a reiterat convingerea sa că Ministerul Apărării, un portofoliu cu greutate și importanță națională și internațională, ar trebui să fie condus de oameni politici și nu de tehnocrați.

 „Cred în continuare că un minister cu greutate, cu importanță națională, internațională trebuie condus de oameni politici, nu de tehnocrați fără greutate politică”, a spus el.

Citește și: Rezultat alegeri locale, dezastru pentru Drulă. Fritz nu se teme pentru scaunul lui: Poate mai bem o bere

Demisia lui Ionuț Moșteanu

Vacanța de la conducerea ministerului Apărării a rămas deschisă după ce Ionuț Moșteanu (USR) și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale pe 28 noiembrie.

Citește și: Chichirău râde de Drulă: Au avut dreptate

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dominic fritz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Rogobete, apel puternic pentru donarea de sânge: Binele se face prin oameni
Publicat acum 19 minute
Mersul Trenurilor CFR 2025-2026: Modernizare, trasee internaționale extinse și servicii premium pentru pasageri
Publicat acum 20 minute
Cum să facem literatura atractivă pentru elevi? Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, invitată la DC Edu / video
Publicat acum 30 minute
Ciucu, primele urgențe în mandat: Concursuri pentru managerii de spitale și teatre. Interimar la aproape toate instituțiile Primăriei
Publicat acum 46 minute
Cercetătorii au descoperit un nou tip de personalitate. Kafka și Einstein s-ar încadra aici
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 12 ore si 22 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 17 ore si 19 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat acum 15 ore si 27 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 20 ore si 56 minute
Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close