Dominic Fritz: USR va nominaliza anul acesta un nou ministru al Apărării

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că în acest an este posibil să fie numit un nou ministru al Apărării, subliniind că va consulta președintele Nicușor Dan înainte de a face nominalizarea oficială.

Consultări cu Nicușor Dan pentru viitorul ministru

Într-o conferință de presă susținută la sediul partidului, Dominic Fritz a precizat că decizia privind noul ministru va fi luată în perioada imediat următoare și că va fi anunțată public atunci când nominalizarea va fi finalizată.

„Bineînțeles, mă voi consulta și cu domnul președinte, așa cum am făcut și data trecută”, a afirmat liderul USR.

„Ministerul Apărării trebuie condus de oameni politici”

Fritz a reiterat convingerea sa că Ministerul Apărării, un portofoliu cu greutate și importanță națională și internațională, ar trebui să fie condus de oameni politici și nu de tehnocrați.

„Cred în continuare că un minister cu greutate, cu importanță națională, internațională trebuie condus de oameni politici, nu de tehnocrați fără greutate politică”, a spus el.

Demisia lui Ionuț Moșteanu

Vacanța de la conducerea ministerului Apărării a rămas deschisă după ce Ionuț Moșteanu (USR) și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale pe 28 noiembrie.

