Nicolas Sarkozy a spus totul despre perioada petrecută în închisoare
Data publicării: 13:35 06 Dec 2025

Nicolas Sarkozy a spus totul despre perioada petrecută în închisoare
Autor: Florin Răvdan

Nicolas Sarkozy, condamnare definitivă: Curtea de Casație respinge ultimul recurs în dosarul de finanțare ilegală Sarkozy, condamnat. Curtea respinge ultimul recurs | Sursa foto: Agerpres
 

Nicolas Sarkozy, fost preşedinte al Franţei, a povestit cum a fost perioada petrecută în închisoare.

Cu doar câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, "Le journal d'un prisonnier" (Jurnalul unui prizonier - n.r.), fostul preşedinte francez (2007-2012) Nicolas Sarkozy, condamnat în cazul finanţării cu bani libieni a campaniei sale prezidenţiale, a dezvăluit sâmbătă detalii despre cele trei săptămâni petrecute în detenţie, relatează AFP.

"Am fost frapat de absenţa oricărei culori. Griul domina totul, devora totul, acoperea fiecare suprafaţă", scrie fostul şef de stat, a cărui carte, publicată de Fayard, controlată de miliardarul conservator Vincent Bollore, va vedea lumina tiparului în 10 decembrie.

Postul de radio privat Europe 1, controlat tot de Bollore, a publicat fragmente sâmbătă, la fel şi cotidianul Le Figaro.

În prima zi a încarcerării sale, potrivit Europe 1, fostul preşedinte a îngenuncheat pentru a se ruga. "A venit ca de la sine înţeles", povesteşte el în cartea sa. "Am rămas aşa câteva minute. M-am rugat să am puterea de a purta crucea acestei nedreptăţi", continuă el, descriind şi discuţiile sale de duminică cu capelanul închisorii.

La 25 septembrie, Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost condamnat în primă instanţă la cinci ani de închisoare, cu un mandat de arestare emis pentru executare imediată pentru conspiraţie şi o amendă de 100.000 de euro, aminteşte AFP., conform Agerpres.

Apelul lui Sarkozy va fi judecat în 2026

Sarkozy a făcut apel imediat şi va fi judecat din nou între 16 martie şi 3 iunie de Curtea de Apel din Paris.

În ziarul Le Figaro, Sarkozy mărturiseşte că "scria zilnic cu un pix pe o măsuţă de placaj". "Le-am dat paginile avocaţilor mei, care apoi le-au dat secretarei mele să le revizuiască şi să le corecteze. Am scris dintr-o dată, iar după eliberarea mea, într-o zi de luni, am terminat cartea în zilele următoare", a explicat Sarkozy.

"A trebuit să răspund la această întrebare simplă: 'Dar cum am ajuns aici?' A trebuit să reflectez asupra acestei vieţi atât de stranii faţă de a mea, care m-a făcut să trec prin situaţii atât de extreme", a explicat el.

Condamnat în alte două cazuri, în aşa-numitul scandal al interceptărilor telefonice şi în afacerea Bygmalion, Sarkozy îşi păstrează în această carte câteva săgeţi şi pentru politicieni, între care şi pentru preşedintele Emmanuel Macron care, potrivit ziarului Le Figaro, ar fi "închis ochii" la condamnarea şi încarcerarea predecesorului său.

Sarkozy, deţinutul cu numărul 320535, conform ziarului Le Figaro, descrie, de asemenea, detenţia şi dieta sa la închisoarea La Sante din Paris, care a constat din "produse lactate, batoane de cereale, apă minerală, suc de mere şi câteva dulciuri".

Fostul preşedinte, protejat în închisoare de doi ofiţeri de securitate, a rămas închis în celulă 23 de ore pe zi, cu excepţia orelor de vizită. "Aş fi dat orice să pot privi pe fereastră, să mă bucur de trecerea maşinilor", afirmă el. 

