Donald Trump, anunțuri importante privind războiul cu Iranul / video
Data actualizării: 23:46 09 Mar 2026 | Data publicării: 23:10 09 Mar 2026

Donald Trump, anunțuri importante privind războiul cu Iranul / video
Autor: Ioan-Radu Gava

Donald Trump Donald Trump

Președintele american Donald Trump ține luni un discurs în Camera Reprezentanților din Florida, unde vorbește de războiul cu Iranul.

Update:

Iranul ar fi atacat SUA în decurs de o săptămână, a spus Trump

„În decurs de o săptămână, urmau să ne atace. 100%”, le-a spus Donald Trump republicanilor despre Iran.

„Toți aveau aceste rachete, mult mai multe decât credea cineva, și urmau să ne atace. Dar urmau să atace tot Orientul Mijlociu și Israelul, iar dacă ar fi avut o armă nucleară, ar fi folosit-o împotriva Israelului”, a adăugat el.

Update:

Președintele Donald Trump a declarat luni că „nimeni nu are nicio idee” cine va conduce Iranul după uciderea ayatollahului Ali Khamenei, în ciuda faptului că fiul său, Mojtaba Khamenei, a fost numit noul lider suprem, scrie CNN.

„Liderii lor teroriști au dispărut sau numără minutele până când vor dispărea”, a spus Trump la o adunare a republicanilor din Camera Reprezentanților din Florida. „Și acum, nimeni nu are nicio idee cine sunt oamenii care vor fi conducătorii țării”, a adăugat el.

Trump, care anterior l-a respins pe Mojtaba Khamenei ca fiind o alegere inacceptabilă pentru a conduce Iranul, a insistat că trebuie să joace un rol în alegerea noului șef al țării. De asemenea, a insinuat că forțele americane și israeliene l-ar putea viza pe Mojtaba Khamenei, declarând pentru ABC News în weekend că „dacă nu primește aprobarea noastră, nu va rezista mult”.

Știrea inițială:

Adresându-se republicanilor din Camera Reprezentanților din Florida, Donald Trump spune că conflictul din Iran este o „excursie pe termen scurt”, potrivit Sky News.

Președintele SUA a lăudat armata americană, descriind-o ca fiind o „armată ca nicio altă” armată.

„Lumea ne respectă acum mai mult decât ne-a respectat vreodată”, spune Trump.

Capacitatea Iranului de rachete și drone a fost „complet demolată” de atacurile americano-israeliene, în timp ce marina sa „zace pe fundul oceanului”, a spus Trump.

„Nu vom ceda până când inamicul nu va fi învins definitiv”, a adăugat liderul de la Casa Albă. 

