Data publicării: 16:21 08 Mar 2026

Cum îi răspunde Marele Aliat lui Trump: Britanicii reacționează după atacurile venite din SUA
Autor: DC News

Cum îi răspunde Marele Aliat lui Trump: Britanicii reacționează după atacurile venite din SUA

Regatul Unit "nu este întotdeauna de acord" cu Statele Unite şi nici "nu îşi subcontractează politica externă", a declarat duminică şefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, în urma criticilor preşedintelui american Donald Trump faţă de lipsa iniţială de sprijin al guvernului britanic în războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului, relatează agenţiile Agerpres, EFE şi DPA.

Yvette Cooper nu a confirmat dacă afirmaţia lui Trump, conform căreia guvernul britanic ia în considerare "serios" trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu, este adevărată.

Această afirmaţie a lui Trump a venit împreună cu un mesaj critic la adresa premierului britanic Keir Starmer, postat de preşedintele SUA pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

"Regatul Unit, odată Marele Aliat al nostru, probabil cel mai mare dintre toţi, în sfârşit se gândeşte serios să trimită două portavioane în Orientul Mijlociu", a susţinut Trump. "Este în regulă, domnule prim-ministru Starmer, dar nu mai avem nevoie de ele - Însă vom ţine minte. Nu avem nevoie de aceia care ni se alătură în războaie după ce le-am câştigat deja!", a adăugat el.

Premierul laburist britanic Keir Starmer a reafirmat miercuri că Regatul Unit nu se va alătura Statelor Unite şi Israelului în războiul împotriva Iranului dacă nu există o bază legală şi o planificare asupra obiectivelor.

Totuşi, pe 1 martie, în ziua următoare lansării bombardamentelor americano-israeliene asupra Iranului, Starmer a autorizat aviaţia militară americană să folosească bazele aeriene britanice Fairford, din Anglia, şi Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru atacuri împotriva Iranului, susţinând că ar fi vorba numai de atacuri în "scopuri defensive", expresie reluată de Yvette Cooper.

Aceasta din urmă a îndemnat la "concentrare pe substanţa problemei şi nu pe postările de pe reţelele de socializare", adăugând că premierul Starmer nu va recurge la "retorică sau hiperbolă" ca răspuns la atacurile lui Trump.

