€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
 
DCNews Stiri Qatar Airways anunță că va opera astăzi 29 de zboruri. Ce rute sunt disponbile - FOTO
Data actualizării: 09:51 11 Mar 2026 | Data publicării: 09:28 11 Mar 2026

Qatar Airways anunță că va opera astăzi 29 de zboruri. Ce rute sunt disponbile - FOTO
Autor: Doinița Manic

imagine cu avion Qatar Airways Qatar Airways a anunţat că va opera 29 de zboruri către şi dinspre hub-ul său din Doha. Foto: Pixabay

Qatar Airways operează 29 de zboruri, joi, 12 martie.

Compania aeriană Qatar Airways a anunţat că va opera 29 de zboruri către şi dinspre hub-ul său din Doha după ce a primit o "autorizaţie temporară" de la autoritatea aviaţiei civile din Qatar, transmite Agerpres, citând AFP.

Aceste zboruri vor include rute către Londra, New York şi Madrid, a precizat miercuri compania aeriană într-un comunicat. Operaţiunile sale au fost grav perturbate de atacurile aeriene iraniene din Golf, lansate ca represalii la ofensiva americano-israeliană. 

Precizările Qatar Airways

"Qatar Airways operează un program limitat de zboruri către și dinspre Doha. Întrucât zborurile Qatar Airways sunt încă suspendate temporar din cauza închiderii spațiului aerian qatarez, facem tot posibilul pentru a sprijini pasagerii afectați și a-i ajuta să se reunească cu familia și cei dragi. Recunoaștem că acest lucru poate fi tulburător și vă apreciem răbdarea și înțelegerea în această perioadă. Operațiunile vor fi reluate odată ce Autoritatea Aviației Civile din Qatar va confirma redeschiderea în siguranță a spațiului aerian qatarez.

În urma autorizației temporare din partea Autorității Aviației Civile din Qatar care permite coridoare operaționale limitate, Qatar Airways intenționează să opereze anumite zboruri în următoarele zile pentru a sprijini pasagerii afectați de perturbări. Aceste zboruri nu constituie o confirmare a reluării operațiunilor comerciale programate.

Cum pot fi rezervate locuri în zborurile operate de Qatar Airways

Pentru a rezerva aceste zboruri și pentru cele mai recente actualizări ale zborurilor, vă rugăm să vizitați site-ul web sau aplicația Qatar Airways sau să contactați un agent de turism.

Pasagerii sunt rugați să nu ajungă la aeroportul de plecare decât dacă dețin un bilet de călătorie valid și confirmat.

Siguranța și bunăstarea pasagerilor și a echipajului nostru rămân prioritatea noastră absolută. Ne cerem scuze pentru perturbările cauzate de circumstanțe independente de voința noastră și le mulțumim pasagerilor noștri pentru răbdare și înțelegere.

Pasagerii cu rezervări confirmate între 28 februarie și 22 martie 2026 pot alege două modificări gratuite de dată (până la +14 zile de la data inițială a călătoriei) sau o rambursare a valorii biletului neutilizat", a declarat compania într-o postare pe X marți seară.

VEZI ȘI: Schimbare majoră pe Aeroportul Otopeni! Cu cât lichid puteți trece

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

qatar airways
conflict Israel Iran zboruri
razboi
conflict orientul mijlociu
bilete avion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Cadouri extravagante și meniu de lux la Premiile Oscar 2026: Ce au pregătit organizatorii
Publicat acum 25 minute
Schimbare de securitate pe Aeroportul Otopeni! Cu cât lichid puteți trece
Publicat acum 26 minute
Qatar Airways anunță că va opera astăzi 29 de zboruri. Ce rute sunt disponbile - FOTO
Publicat acum 44 minute
Oana Țoiu, chemată în Comisia de politică externă pentru clarificări privind repatrierea românilor din Orientul Mijlociu
Publicat acum 46 minute
Șase morți și cinci răniți în Elveția, după un incendiu la un autocar. Bărbat suspectat că ar fi dat foc intenționat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 15 minute
BANCUL ZILEI: Adresă către Casa de Pensii
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Horoscop 11 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Un pilot de la Baza Aeriană Câmpia Turzii a murit tragic, la doar 30 de ani, în timp ce încerca să salveze un câine
Publicat acum 9 ore si 54 minute
Germania blochează ideea relaxării sancțiunilor contra Rusiei
Publicat acum 58 minute
A fost publicat proiectul de buget! Premierul Ilie Bolojan rămâne pe poziții, în ciuda PSD. Planul său merge înainte
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close