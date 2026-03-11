Qatar Airways anunță că va opera astăzi 29 de zboruri. Ce rute sunt disponbile - FOTO

Compania aeriană Qatar Airways a anunţat că va opera 29 de zboruri către şi dinspre hub-ul său din Doha după ce a primit o "autorizaţie temporară" de la autoritatea aviaţiei civile din Qatar, transmite Agerpres, citând AFP.

Aceste zboruri vor include rute către Londra, New York şi Madrid, a precizat miercuri compania aeriană într-un comunicat. Operaţiunile sale au fost grav perturbate de atacurile aeriene iraniene din Golf, lansate ca represalii la ofensiva americano-israeliană.

Precizările Qatar Airways

"Qatar Airways operează un program limitat de zboruri către și dinspre Doha. Întrucât zborurile Qatar Airways sunt încă suspendate temporar din cauza închiderii spațiului aerian qatarez, facem tot posibilul pentru a sprijini pasagerii afectați și a-i ajuta să se reunească cu familia și cei dragi. Recunoaștem că acest lucru poate fi tulburător și vă apreciem răbdarea și înțelegerea în această perioadă. Operațiunile vor fi reluate odată ce Autoritatea Aviației Civile din Qatar va confirma redeschiderea în siguranță a spațiului aerian qatarez.

În urma autorizației temporare din partea Autorității Aviației Civile din Qatar care permite coridoare operaționale limitate, Qatar Airways intenționează să opereze anumite zboruri în următoarele zile pentru a sprijini pasagerii afectați de perturbări. Aceste zboruri nu constituie o confirmare a reluării operațiunilor comerciale programate.

Cum pot fi rezervate locuri în zborurile operate de Qatar Airways

Pentru a rezerva aceste zboruri și pentru cele mai recente actualizări ale zborurilor, vă rugăm să vizitați site-ul web sau aplicația Qatar Airways sau să contactați un agent de turism.

Pasagerii sunt rugați să nu ajungă la aeroportul de plecare decât dacă dețin un bilet de călătorie valid și confirmat.

Siguranța și bunăstarea pasagerilor și a echipajului nostru rămân prioritatea noastră absolută. Ne cerem scuze pentru perturbările cauzate de circumstanțe independente de voința noastră și le mulțumim pasagerilor noștri pentru răbdare și înțelegere.

Pasagerii cu rezervări confirmate între 28 februarie și 22 martie 2026 pot alege două modificări gratuite de dată (până la +14 zile de la data inițială a călătoriei) sau o rambursare a valorii biletului neutilizat", a declarat compania într-o postare pe X marți seară.

Qatar Airways Operates Limited Flight Schedule to and from Doha



With Qatar Airways flights still temporarily suspended due to the closure of Qatari airspace, we are doing everything possible to support affected passengers and help reunite them with family and loved ones. We… pic.twitter.com/a8zuKMzJw0 — Qatar Airways (@qatarairways) March 10, 2026

