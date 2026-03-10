Bezea moale și sănătoasă făcută în casă din doar 3 ingrediente, fără adaos de zahăr

Bezeaua de mere, un desert inspirat din rețetele tradiționale de fructe bătute, are o textură pufoasă și se topește în gură. Rețeta este simplă și nu necesită ingrediente complicate: doar mere, gelatină și apă.

Datorită dulceții naturale a merelor, desertul nu are nevoie de zahăr suplimentar, însă pentru cei care preferă o aromă mai intensă se poate adăuga opțional o linguriță de zahăr sau îndulcitor.

Bezea pufoasă de mere - Ingrediente

600 g mere, curățate și tăiate cubulețe

100 ml apă

40 g gelatină instant

(Opțional) o linguriță zahăr/ îndulcitor

Citește și: Chiflele cu brânză cottage care au cucerit internetul: rețeta simplă ce te face să le pregătești imediat

Cum se prepară bezeaua din mere

Prepararea este simplă și nu necesită tehnici complicate, însă etapa de mixare este esențială pentru a obține textura aerată.

1. Spălați, curățați și tăiați merele în cubulețe mici.

2. Puneți-le într-o cratiță, adăugați apa și fierbeți la foc mediu timp de 10–15 minute, până când fructele devin foarte moi.

3. Pasați compoziția până obțineți un piure fin, apoi adăugați gelatina instant și amestecați bine.

4. Bateți compoziția cu mixerul la viteză mare aproximativ 20 de minute. Volumul va crește de aproape trei ori, iar amestecul va deveni alb și spumos.

5. Turnați crema într-o formă tapetată cu hârtie de copt, acoperiți cu folie de plastic și lăsați la frigider timp de 2–3 ore.

6. După ce s-a întărit, tăiați desertul în felii sau cuburi.

Gustare dulce, dar mai ușoară

Rezultatul este o gustare moale, aerată, asemănătoare unei bezele sau marshmallow natural, dar fără adaos mare de zahăr.

Desertul poate fi servit simplu sau alături de fructe proaspete și este apreciat mai ales de cei care caută alternative mai ușoare la dulciurile tradiționale.