Pastel de Nata, desertul iberic care cucerește România: rețeta pentru 12 mini-plăcinte

Deși provine din Lisabona, Pastel de Nata a depășit granițele Portugaliei și a devenit un simbol culinar internațional. Rețeta, păstrată secole la rând de călugării de la Mănăstirea Jerónimos, este astăzi reinterpretată în restaurante și cofetării din toată lumea.

Cu ingrediente accesibile și o tehnică ce combină răbdarea cu precizia, desertul poate fi preparat cu succes și acasă. Vă prezentăm o variantă autentică, adaptată pentru 12 plăcinte, care redă textura foietajului tradițional și cremozitatea custardului portughez.

Aluatul de foietaj - baza succesului

Pentru aluat sunt necesare 175 g făină de grâu, 3,5 g sare, 100 ml apă la temperatura camerei și 85 g unt nesărat. Într-un bol se amestecă făina, sarea și apa până se obține un aluat elastic.

Acesta se întinde pe un blat presărat cu făină și se pliază în mai multe straturi, alternând cu untul rece, pentru a crea structura specifică foietajului. După câteva runde de întins și pliat, aluatul se lasă la frigider, unde capătă fermitate și elasticitate, esențiale pentru textura finală.

Crema catifelată cu aromă de citrice și scorțișoară

Pentru custard este nevoie de 500 ml lapte semidegresat, 90 g zahăr, 50 g făină, o fâșie de coajă de lămâie și o ramură de scorțișoară. Laptele se aduce la fierbere împreună cu aromele, apoi se îndepărtează scorțișoara și lămâia. Separat se combină făina cu zahărul, care se încorporează treptat în laptele cald.

Amestecul se fierbe până capătă consistență, apoi se lasă la răcit. În etapa finală se adaugă 5–6 gălbenușuri, obținându-se o cremă densă și parfumată, tipică pentru pastelurile portugheze.

Asamblarea și coacerea: momentul decisiv

Aluatul răcit se taie în felii groase, care se presează în forme metalice speciale. Cavitatea astfel creată se umple cu crema pregătită anterior. Plăcintele se coc la temperatura ridicată de 250 °C, timp de aproximativ 15 minute, până apar petele caramelizate caracteristice. La final, desertul se servește fierbinte sau călduț, cu un praf suplimentar de scorțișoară, după gust.

Pastel de Nata rămâne un desert care impresionează prin simplitate și rafinament. Preparat acasă, aduce în orice bucătărie parfum de Lisabona și bucuria unui dulce autentic lusitan. Savurați-l proaspăt și veți înțelege de ce acest desert a cucerit lumea.