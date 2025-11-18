Pastel de Nata, desertul iberic care cucerește România: rețeta pentru 12 mini-plăcinte

Pastel de Nata, celebrul desert cu cremă originar din Portugalia, câștigă rapid popularitate și în bucătăriile românilor. Aroma de scorțișoară, aluatul crocant și crema catifelată transformă aceste mini-plăcinte într-un dulce ideal pentru orice ocazie.
Deși provine din Lisabona, Pastel de Nata a depășit granițele Portugaliei și a devenit un simbol culinar internațional. Rețeta, păstrată secole la rând de călugării de la Mănăstirea Jerónimos, este astăzi reinterpretată în restaurante și cofetării din toată lumea.
Cu ingrediente accesibile și o tehnică ce combină răbdarea cu precizia, desertul poate fi preparat cu succes și acasă. Vă prezentăm o variantă autentică, adaptată pentru 12 plăcinte, care redă textura foietajului tradițional și cremozitatea custardului portughez.
Pentru aluat sunt necesare 175 g făină de grâu, 3,5 g sare, 100 ml apă la temperatura camerei și 85 g unt nesărat. Într-un bol se amestecă făina, sarea și apa până se obține un aluat elastic.
Acesta se întinde pe un blat presărat cu făină și se pliază în mai multe straturi, alternând cu untul rece, pentru a crea structura specifică foietajului. După câteva runde de întins și pliat, aluatul se lasă la frigider, unde capătă fermitate și elasticitate, esențiale pentru textura finală.
Pentru custard este nevoie de 500 ml lapte semidegresat, 90 g zahăr, 50 g făină, o fâșie de coajă de lămâie și o ramură de scorțișoară. Laptele se aduce la fierbere împreună cu aromele, apoi se îndepărtează scorțișoara și lămâia. Separat se combină făina cu zahărul, care se încorporează treptat în laptele cald.
Amestecul se fierbe până capătă consistență, apoi se lasă la răcit. În etapa finală se adaugă 5–6 gălbenușuri, obținându-se o cremă densă și parfumată, tipică pentru pastelurile portugheze.
Aluatul răcit se taie în felii groase, care se presează în forme metalice speciale. Cavitatea astfel creată se umple cu crema pregătită anterior. Plăcintele se coc la temperatura ridicată de 250 °C, timp de aproximativ 15 minute, până apar petele caramelizate caracteristice. La final, desertul se servește fierbinte sau călduț, cu un praf suplimentar de scorțișoară, după gust.
Pastel de Nata rămâne un desert care impresionează prin simplitate și rafinament. Preparat acasă, aduce în orice bucătărie parfum de Lisabona și bucuria unui dulce autentic lusitan. Savurați-l proaspăt și veți înțelege de ce acest desert a cucerit lumea.
@cocinaconclaudio ???? Ingredientes para 12 Pastel de Nata: Para la masa de hojaldre: • 175 g de harina de trigo (de uso general) • 3,5 g de sal (una cucharadita no del todo llena) • 100 ml de agua a temperatura ambiente • 85 g de mantequilla sin sal • Harina adicional para espolvorear Para la crema (custard): • 90 g de azúcar • 50 g de harina • 500 ml de leche semidesnatada (aprox. 2 % de grasa) • 1 tira de piel de limón • 1 rama de canela • 5 a 6 yemas. Preparaciòn 1. Preparar la masa de hojaldre: mezcla harina, sal y agua hasta obtener una masa elástica. Estírala y dobla varias veces con mantequilla para hacer capas, luego refrigera. 2. Hacer la crema: hierve leche con piel de limón y canela. Mezcla aparte azúcar y harina, incorpóralo a la leche y cocina hasta espesar. Deja enfriar y añade las yemas. 3. Montar y hornear: corta la masa en rodajas, colócalas en moldes específicos y rellénalas con la crema. Hornea a 250 °C hasta dorar (unos 15 minutos). Al final, espolvorea con canela. ¡Disfruta esta delicia portuguesa recién hecha! ????????✨ No te olvides de seguirme y te espero en Cocina Con Claudio. Ciao belli! ???????? #recetas #recetafácil#Carbonara #Taller#chef#postre#Pasteldenata#Lisboa#lisbona#portugal#españa ♬ sonido original - cocinaconclaudio
