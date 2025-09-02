Data publicării:

Chifteluțe de pui la cuptor: rețeta dietetică, gustoasă și sănătoasă pe care o vei adora

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
Chiftelele vor fi suculente, iar crusta lor va fi crocantă. Adaugă un ingredient secret în carnea tocată. Sursa foto: freepik.com
Chiftelele vor fi suculente, iar crusta lor va fi crocantă. Adaugă un ingredient secret în carnea tocată. Sursa foto: freepik.com

Chifteluțele sunt un preparat clasic în bucătăria românească, însă rețeta tradițională, prăjită în ulei, nu este tocmai prietenoasă cu silueta. Pentru cei care doresc să se bucure de gustul autentic, dar într-o variantă sănătoasă și dietetică, există o rețetă de chifteluțe de carne de pui la cuptor. Cu ingrediente simple și ușor de găsit, preparatul devine ideal pentru o masă sățioasă, dar ușoară.

Această rețetă este o sursă excelentă de proteine slabe, oferite de carnea de pui, dar și de fibre, prin legumele și fulgii de ovăz adăugați. Prepararea la cuptor reduce semnificativ aportul de grăsimi, comparativ cu prăjirea tradițională. Astfel, chifteluțele devin o alegere excelentă pentru persoanele care țin dietă, dar și pentru copii sau cei care au nevoie de o alimentație mai ușoară.

Chifteluțe cu pui - Ingrediente pentru 4 porții

- 500 g carne tocată de pui (piept sau pulpe fără piele)

- un morcov mic (aprox. 80 g)

- un dovlecel mic (aprox. 100 g)

- o ceapă mică (aprox. 70 g)

- 2 căței de usturoi

- un ou

- 2 linguri fulgi de ovăz fini (sau pesmet integral)

- 2 linguri pătrunjel verde tocat

- o linguriță ulei de măsline

- o linguriță sare

- jumătate de linguriță de piper măcinat

- jumătate de linguriță de cimbru uscat

Chifteluțe cu pui - Metoda de preparare pas cu pas

Primul pas pentru reușita rețetei este pregătirea legumelor. Morcovul și dovlecelul se dau pe răzătoarea mică, iar ceapa se toacă foarte fin sau se dă pe răzătoarea mare. Se storc bine legumele rase, pentru a elimina excesul de apă, mai ales dovlecelul, care conține mult lichid. Usturoiul se zdrobește și se adaugă în compoziție pentru aromă intensă.

Amestecarea ingredientelor

Carnea de pui tocată se pune într-un bol încăpător. Se adaugă legumele pregătite, oul, fulgii de ovăz, pătrunjelul și condimentele. Totul se amestecă bine cu mâna sau cu o lingură, până când se obține o compoziție omogenă, ușor de modelat. Dacă amestecul este prea moale, se mai pot adăuga fulgi de ovăz.

Modelarea chifteluțelor

Se formează biluțe de dimensiunea unei nuci, care se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Pentru un aspect uniform și o crustă crocantă, se pot unge ușor cu o pensulă de silicon înmuiată în puțin ulei de măsline.

Coacerea la cuptor

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 190°C, pentru aproximativ 25-30 de minute. La jumătatea timpului, chifteluțele se întorc pentru a se rumeni uniform pe ambele părți. Rezultatul: chifteluțe fragede la interior, cu o crustă aurie, apetisantă, la exterior.

Cum se servesc

Chifteluțele de pui dietetice pot fi servite alături de o salată verde cu lămâie, legume la abur sau un sos de iaurt cu usturoi și verdețuri. Sunt versatile și pot fi consumate atât la prânz, cât și la cină. Mai mult, rezistă foarte bine și reci, ceea ce le face ideale ca gustare rapidă sau pentru pachețelul de serviciu.

Valoare nutritivă estimată pentru o porție (aprox. 5 chifteluțe):

- 210 kcal

- 26 g proteine

- 9 g carbohidrați

- 7 g grăsimi sănătoase

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Paste cu roșii proaspete: un preparat simplu care te face să te simți ca în vacanță
01 sep 2025, 15:23
Tort de cartofi – un deliciu pe care trebuie să îl încerci
15 aug 2025, 22:06
Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit
14 aug 2025, 21:06
Tort de mere cu cremă de zahăr ars: desertul care încântă întreaga familie
13 aug 2025, 20:54
Plăcintă cu brânză „ciufulită” - rețeta delicioasă și ușor de făcut cucerește internetul
12 aug 2025, 22:29
Secretul pandișpanului perfect. Cum să obții textura aerată de fiecare dată
09 aug 2025, 15:21
ParintiSiPitici.ro
Modurile prin care părinții mileniali își învață copiii să NU îi respecte. Expert parenting: „Le pun viitorul în pericol”
01 sep 2025, 23:31
Rețeta virală de vară cucerește internetul: Înghețata de iaurt grecesc cu miere și fistic
08 aug 2025, 15:49
Desertul care a cucerit Spania: Alajú, o delicatesă cu miere, nuci și napolitane
04 aug 2025, 13:59
Cea mai ușoară rețetă de clătite: gata în 15 minute
03 aug 2025, 22:00
Secretul bucătarului Ferran Adrià: Cum transformi un banal sos de roșii cumpărat într-un sos de roșii autentic italian
31 iul 2025, 21:44
Desertul viral pe care îl poate face chiar și un copil de 5 ani - gustos și ușor de pregătit
30 iul 2025, 21:56
Secretul unui corp sănătos. Cum să alegi corect alimentele bogate în magneziu
30 iul 2025, 03:31
Biscuiții grecești care nu îngrașă: Rețeta sănătoasă de Melomakarona cu miere
29 iul 2025, 20:44
Mâncăruri de vară ideale pentru a te răcori pe timp de caniculă
26 iul 2025, 10:09
Trei rețete prietenoase cu bugetul, dar pline de savoare
25 iul 2025, 23:41
Desert leneș cu banane și Biscoff - checul care îți iese garantat, fără bătăi de cap!
24 iul 2025, 13:54
Tort Chantilly cu lămâie, desertul verii: un desert spectaculos pentru care merită să pornești cuptorul
22 iul 2025, 12:43
Rețeta de aripioare pe care trebuie să o încerci măcar o dată: Crocante, picante și pline de aromă
21 iul 2025, 23:51
Rețeta clasică de salată Coleslaw care face senzație lângă burgeri
20 iul 2025, 18:46
Sfântul Ilie, 20 iulie. Prăjitura care se pregătește în această zi de mare sărbătoare - Rețetă simplă
19 iul 2025, 17:31
Rețetă de dulceață de nuci verzi ca la bunica acasă - gustul copilăriei într-un borcan
18 iul 2025, 22:34
Sos de caramel sărat făcut în casă. Gustul care transformă orice desert într-un deliciu
18 iul 2025, 04:24
Fără roșii, fără castraveți: salata ideală pentru o cină ușoară de vară cu doar 3 ingrediente
17 iul 2025, 22:02
Salată de morcov coreeană cu piept de pui și sos de soia. Înlocuiește cu succes pastele sau orezul
16 iul 2025, 23:48
Chisăliță de prune, rețeta străbunicii: Prăjitura de post, ca-n Oltenia, din doar trei ingrediente
16 iul 2025, 10:58
Cum să prepari cele mai fragede brioșe cu unt. Trucuri utile
16 iul 2025, 04:05
Desert de vară slab caloric pentru o siluetă de invidiat
15 iul 2025, 21:05
Fursecuri argentiniene preparate cu suflet. Cum să faci alfajores acasă
14 iul 2025, 21:56
Desertul care a cucerit internetul: „Lazy Cat Cake”, rețeta perfectă pentru pofticioși
10 iul 2025, 14:13
Shakshuka, micul dejun care face senzație: Ai nevoie doar de câteva ingrediente
09 iul 2025, 13:01
Cremă de pepene galben cu mascarpone și mentă. Desert răcoritor, perfect pentru vară!
07 iul 2025, 14:34
Rețetă rapidă de tiramisu. Desert spectaculos, gata în câteva minute
04 iul 2025, 04:24
Cum să faci socată acasă. Gustul care îți va aminti de copilărie
02 iul 2025, 22:41
Înghețată cu banane, ciocolată și căpșuni: Rețeta perfectă pentru copii și adulți
02 iul 2025, 19:31
Ruladă cu portocală: un desert simplu care te cucerește din prima!
01 iul 2025, 23:20
Băutura tradițională grecească de sezon care sprijină sănătatea arterială și hepatică
01 iul 2025, 19:47
Desert italian cu lămâie perfect pentru vară: ușor, cremos și fără coacere
30 iun 2025, 18:33
Rețetă a la Cezar Osiceanu: Cum să faci cele mai bune paste cu icre
30 iun 2025, 09:28
Sos Big Mac, exact ca la fast-food. Rețeta pe care o poți pregăti în bucătăria ta
29 iun 2025, 20:38
Răsfăț de lux în propria bucătărie. Trufe de ciocolată făcute acasă
27 iun 2025, 15:26
Trucul simplu pentru ca peștele la cuptor să rămână suculent: fără ulei sau sare
26 iun 2025, 15:18
Rețetă a la Cezar Osiceanu: Cum să faci mămăligă prăjită cu gust european
24 iun 2025, 18:01
Dulceață de dovleac cu miere și vanilie. Desertul care încălzește sufletul
24 iun 2025, 15:49
Salată de vară grecească: Pui suculent, tzatziki și cartofi crocanți
24 iun 2025, 15:49
Pâinici cu usturoi și parmezan: Aromate, pufoase și perfecte pentru sendvișuri delicioase
23 iun 2025, 12:32
Spray-ul care alungă căpușele instant. Îl prepari acasă în 2 minute. Căpușele fug de acest ingredient
21 iun 2025, 08:50
Delicatese din flori de tei – 5 rețete care te vor surprinde
15 iun 2025, 22:28
Rețete cu flori de soc. Le poți folosi chiar și la clătite
15 iun 2025, 20:44
Cum să pregătești ouă umplute în mai puțin de 30 de minute
07 iun 2025, 14:09
Secretele gogoșilor americane pufoase. Rețeta pe care trebuie să o încerci acasă
04 iun 2025, 02:36
Cele mai bune legume care topesc kilogramele. Ce să mănânci ca să te simți ușor și energic
03 iun 2025, 20:26
Cele mai noi știri
acum 29 de minute
Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România
acum 36 de minute
Are România cea mai stufoasă birocrație și cel mai mare număr de bugetari raportat la populație? Răspunsul politologului / video
acum 47 de minute
Momentul ideal pentru a bea ceai. La ce trebuie să fii atent
acum 48 de minute
De ce vine, de fapt, FMI în România. Chirieac arată care sunt riscurile pentru Guvernul Bolojan
acum 1 ora 1 minute
Organizația Meteorologică Mondială: Fenomenul La Nina ar putea afecta vremea începând din septembrie
acum 1 ora 11 minute
Începe sezonul eclipselor! Evenimente predestinate pentru două zodii - VIDEO
acum 1 ora 21 minute
Provocare pentru Occident: Xi Jinping îi primește cu fast pe Putin și Kim și își va etala viziunea pentru o nouă ordine mondială / video
acum 1 ora 28 minute
Sunt sau nu pisicile mai fericite dacă sunt ținute doar în casă?
Cele mai citite știri
pe 1 Septembrie 2025
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
pe 1 Septembrie 2025
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
pe 1 Septembrie 2025
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
pe 1 Septembrie 2025
Ursula von der Leyen, la Constanța. Marele absent / Update: Aterizare manuală a avionului șefei CE, în Bulgaria
pe 1 Septembrie 2025
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel