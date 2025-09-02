Chifteluțe de pui la cuptor: rețeta dietetică, gustoasă și sănătoasă pe care o vei adora

Chifteluțele sunt un preparat clasic în bucătăria românească, însă rețeta tradițională, prăjită în ulei, nu este tocmai prietenoasă cu silueta. Pentru cei care doresc să se bucure de gustul autentic, dar într-o variantă sănătoasă și dietetică, există o rețetă de chifteluțe de carne de pui la cuptor. Cu ingrediente simple și ușor de găsit, preparatul devine ideal pentru o masă sățioasă, dar ușoară.

Această rețetă este o sursă excelentă de proteine slabe, oferite de carnea de pui, dar și de fibre, prin legumele și fulgii de ovăz adăugați. Prepararea la cuptor reduce semnificativ aportul de grăsimi, comparativ cu prăjirea tradițională. Astfel, chifteluțele devin o alegere excelentă pentru persoanele care țin dietă, dar și pentru copii sau cei care au nevoie de o alimentație mai ușoară.

Chifteluțe cu pui - Ingrediente pentru 4 porții

- 500 g carne tocată de pui (piept sau pulpe fără piele)

- un morcov mic (aprox. 80 g)

- un dovlecel mic (aprox. 100 g)

- o ceapă mică (aprox. 70 g)

- 2 căței de usturoi

- un ou

- 2 linguri fulgi de ovăz fini (sau pesmet integral)

- 2 linguri pătrunjel verde tocat

- o linguriță ulei de măsline

- o linguriță sare

- jumătate de linguriță de piper măcinat

- jumătate de linguriță de cimbru uscat

Chifteluțe cu pui - Metoda de preparare pas cu pas

Primul pas pentru reușita rețetei este pregătirea legumelor. Morcovul și dovlecelul se dau pe răzătoarea mică, iar ceapa se toacă foarte fin sau se dă pe răzătoarea mare. Se storc bine legumele rase, pentru a elimina excesul de apă, mai ales dovlecelul, care conține mult lichid. Usturoiul se zdrobește și se adaugă în compoziție pentru aromă intensă.

Amestecarea ingredientelor

Carnea de pui tocată se pune într-un bol încăpător. Se adaugă legumele pregătite, oul, fulgii de ovăz, pătrunjelul și condimentele. Totul se amestecă bine cu mâna sau cu o lingură, până când se obține o compoziție omogenă, ușor de modelat. Dacă amestecul este prea moale, se mai pot adăuga fulgi de ovăz.

Modelarea chifteluțelor

Se formează biluțe de dimensiunea unei nuci, care se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Pentru un aspect uniform și o crustă crocantă, se pot unge ușor cu o pensulă de silicon înmuiată în puțin ulei de măsline.

Coacerea la cuptor

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 190°C, pentru aproximativ 25-30 de minute. La jumătatea timpului, chifteluțele se întorc pentru a se rumeni uniform pe ambele părți. Rezultatul: chifteluțe fragede la interior, cu o crustă aurie, apetisantă, la exterior.

Cum se servesc

Chifteluțele de pui dietetice pot fi servite alături de o salată verde cu lămâie, legume la abur sau un sos de iaurt cu usturoi și verdețuri. Sunt versatile și pot fi consumate atât la prânz, cât și la cină. Mai mult, rezistă foarte bine și reci, ceea ce le face ideale ca gustare rapidă sau pentru pachețelul de serviciu.

Valoare nutritivă estimată pentru o porție (aprox. 5 chifteluțe):

- 210 kcal

- 26 g proteine

- 9 g carbohidrați

- 7 g grăsimi sănătoase

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News