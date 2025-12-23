€ 5.0881
N-ai timp să faci cozonac? De unde poți să-l cumperi pe cel mai bun
Data publicării: 08:25 23 Dec 2025

N-ai timp să faci cozonac? De unde poți să-l cumperi pe cel mai bun
Autor: Ioana Dinu

cozonac de craciun cozonac / Agerpres
 

N-ai timp să faci cozonac?

De unde poți lua cel mai bun cozonac? Aflăm în rândurile de mai jos. Dacă nu aveți timp să mergeți la socri, bunici, părinți și munciți până în Ajunul Crăciunului, poate nu aveți timp de cozonaci. Sau pur și simplu nu vă place să frământați. Sau nu mai aveți putere să o faceți. Dar totuși... vreți cozonac. De unde luați cel mai bun cozonac cu gustul de acasă? Și nu doar despre gust este vorba, ci și despre calorii. Un cozonac cu mai puține calorii. Unde găsim?

Pregătirea cozonacului este considerată o probă de măiestrie în bucătărie

Frământatul este etapa „critică” pentru dezvoltarea cozonacului. Ingredientele și camera trebuie să fie calde. Se spune că „nu e voie să se facă curent" în bucătărie în timp ce cozonacul crește. Necesită timp și liniște pentru ca drojdia să își facă treaba eficient.

Dar dacă nu aveți timp, vă propunem un magazin care vă oferă cei mai buni cozonaci, la prețuri foarte bune.

Unde este acest magazin? Vestea bună este că găsiți oriunde în România. 

cozonac
carrefour
