Cum să prepari paste cu broccoli: o rețetă sănătoasă care îi cucerește chiar și pe cei care urăsc legumele
Data actualizării: 15:48 05 Feb 2026 | Data publicării: 15:47 05 Feb 2026

Cum să prepari paste cu broccoli: o rețetă sănătoasă care îi cucerește chiar și pe cei care urăsc legumele
Autor: Alexandra Curtache

Paste din brocoli Foto: Unsplash

Două ingrediente, zece minute și un rezultat care schimbă tot ce știai despre pastele de casă: broccoli și făină. Cum ajunge o legumă banală să devină baza unei mese surprinzător de gustoase și sănătoase?

Pastele sunt unul dintre ingredientele cele mai comune din cămările noastre, deoarece, pe lângă faptul că sunt un aliment delicios, sunt și un produs ieftin, ușor de păstrat și extrem de versatil. 

Dacă ești un bucătar pasionat, s-ar putea să-ți placă să-ți sufleci mânecile și să te apuci să faci paste proaspete, deoarece este o rețetă foarte simplă și, să fim realiști, diferența în rezultatul final se vede. 

Avantajul de a-ți prepara propriile paste este că poți controla ingredientele, iar acestea nu trebuie să fie neapărat doar apă cu făină și sare, ci putem folosi și alte toppinguri pentru a le da mai multă savoare și gust.

Paste din broccoli

În cartea Astăzi gătești tu, de Mónica Cortés și Marc Balló, se afirmă că uneori cele mai simple lucruri sunt cele mai satisfăcătoare.

„Cu această rețetă de paste preparate cu broccoli și făină, vom descoperi că nu este nevoie de mult pentru a savura o masă sănătoasă și preparată acasă. Este o modalitate de a reveni la lucrurile de bază, folosind ingrediente pe care probabil le aveți deja acasă pentru a crea ceva nou și delicios. Această rețetă demonstrează că, cu doar două ingrediente, puteți prepara ceva cu adevărat nutritiv și gustos”, spun autorii.

Ingrediente

Ingrediente pentru pasta de broccoli 

  • 1 broccoli fiert 
  • 250 g făină 

Ingrediente pentru sos 

  • 2 linguri unt 
  • O mână de nuci 
  • 50 g parmezan 
  • 1 cățel de usturoi tocat 
  • Frunze de busuioc proaspăt 

Prepararea pastei de broccoli

Fierbeți broccoli timp de 7 minute sau gătiți-l la abur până când se înmoaie; apoi scurgeți-l și lăsați-l să se răcească puțin.

Puneți-l în blender împreună cu făina și formați o bilă ușor de manevrat.

Tăiați direct cu foarfeca și fierbeți în apă clocotită cu sare aproximativ 2-3 minute, până când este al dente.

Încălziți puțin unt într-o tigaie și căliți usturoiul tocat și câteva frunze de busuioc proaspăt tocat.

Adăugați pastele scurse și amestecați bine. Serviți cu puțin parmezan ras și câteva nuci tocate.

Așa cum asigură autorii rețetei, puteți folosi și pecorino, care conferă un gust umami care se potrivește perfect cu broccoli, și puteți lăsa aluatul să se odihnească câteva ore în frigider dacă doriți o paste mai consistente. 

Această rețetă nu funcționează doar cu acest sos, ci există și alte opțiuni delicioase: sos de roșii, de brânzeturi, de ciuperci sau cu sosul dvs. preferat.

Proprietățile broccoliului

Broccoliul este una dintre cele mai sănătoase și nutritive legume. Aportul său ridicat de vitamine și minerale contribuie la buna funcționare a organismului, fiind ideal pentru prevenirea anemiei și îmbunătățirea sănătății inimii, pielii și oaselor.

Datorită aportului său de fibre, această legumă reduce constipația. Este recomandată femeilor însărcinate datorită conținutului său de acid folic.

