Cheesecake pufos din doar trei ingrediente: Rețeta simplă pe care o vei iubi
Data publicării: 00:07 17 Ian 2026

Cheesecake pufos din doar trei ingrediente: Rețeta simplă pe care o vei iubi
Autor: Darius Mureșan

desert cheesecake Sursa foto: Freepik, @EyeEm

Iată o rețetă simplă, rapidă și delicioasă pe care cu siguranță o vei iubi.

 

Într-un clip postat pe contul de Instagram, creatoarea de conținut Martha Delicious a dezvăluit o rețetă de cheesecake pufos din doar trei ingrediente. 

Ingrediente

90 g cremă de brânză

Îndulcitor

4 ouă

Mod de preparare

Separă gălbenușurile de albușuri și bate albușurile până devin spumă tare. 

Într-un bol, amestecă gălbenușurile cu îndulcitorul și crema de brânză, apoi adaugă acest amestec în bolul cu albușurile bătute.

Amestecă încet, apoi transferă amestecul într-o tavă de copt și coace-l timp de 25-30 de minute la 160 de grade Celsius.

De ce să mănânci ouă

Ouăle întregi sunt foarte bogate din punct de vedere nutrițional, deoarece oferă aproape toți nutrienții de care omul are nevoie. Ouăle conțin nutrienții mai greu de obținut, cum ar fi vitaminele D și B12, precum și iodul mineral. Dacă alegi ouă îmbogățite cu acizi grași omega-3, vei beneficia de un conținut mai ridicat de acizi grași omega-3, precum și de vitamine liposolubile, cum ar fi vitaminele A și E.

Ouăle conțin proteine ​​de cea mai înaltă calitate. Acestea sunt elementele constitutive ale vieții, esențiale pentru rezistența și repararea mușchilor și țesuturilor.

Avantajul puternic al proteinelor din ouă este legat de faptul că ouăle conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali - în cantități suficiente - pentru a susține creșterea, recuperarea și menținerea eficientă a masei musculare.

Ouăle sunt una dintre cele mai bune surse alimentare de colină. Acest nutrient este necesar pentru formarea membranelor celulare și pentru funcția creierului, inclusiv memoria. Este deosebit de important în timpul sarcinii și alăptării, când un aport adecvat de colină este esențial pentru dezvoltarea normală a creierului.

Relativ sărace în calorii și o sursă bogată de proteine ​​de calitate, ouăle sunt una dintre cele mai bune opțiuni alimentare pentru gestionarea greutății. Acestea oferă sațietate și scad dorința de a mânca.

reteta
Comentarii

