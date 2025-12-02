Cum să pregătești „orez de munte” după rețeta lui Jordi Roca

Celebrul bucătar Jordi Roca, unul dintre cei trei frați care conduc renumitul restaurant El Celler de Can Roca, propune o versiune delicioasă și reconfortantă de „arroz dominguero”, orezul de munte perfect pentru a aduna familia în jurul mesei.

Tradiția orezului în Spania

Duminica este, pentru spanioli, sinonimă cu mesele lungi și mâncarea „ca acasă”. În funcție de regiune, orezul se gătește în feluri foarte diferite: în Murcia, se preferă arroz ciego sau a banda, în timp ce în Valencia, patria incontestabilă a paellei, se respectă tradiția „socarratului”, stratul crocant format la baza tigăii.

În această diversitate gastronomică, Jordi Roca aduce o notă autentică. Rețeta sa de „orez de munte” din rubrica Cosas de casa combină ingredientele rustice, carne, cârnați, usturoi și ceapă cu detalii rafinate, care oferă profunzime gustului. Deși vine de la un bucătar de talie mondială, rețeta nu este complicată, cu condiția să respecți câteva detalii esențiale.

Trucurile lui Jordi Roca pentru un orez cu gust de acasă

Secretul unui preparat autentic nu stă doar în ingrediente, ci și în modul de preparare. Jordi Roca insistă asupra unor etape simple, dar importante, care pot transforma un orez obișnuit într-o experiență culinară de neuitat.

1. Ordinea prăjirii aromelor

Primul pas crucial este modul în care se prăjesc usturoiul și ceapa. Roca recomandă să se înceapă cu usturoiul pentru a-l rumeni ușor înainte de adăugarea cepei. „Prăjirea îi conferă mai multă savoare și profunzime”, spune el. Această bază aromată este cheia care va dicta gustul final al întregului preparat.

2. Libertatea ingredientelor

Rețeta este versatilă. Poți adăuga diverse ingrediente în funcție de preferințe: ciuperci, sparanghel sau chiar fructe de mare precum sepia. Această libertate culinară face din orezul duminical o rețetă fără limite, adaptabilă după sezon și gustul familiei.

3. Adăugarea alcoolului - accentul aromatic

O etapă care dă profunzime preparatului este flambarea cu o băutură alcoolică. Poți folosi rachiu, whisky sau coniac. Alcoolul ajută la desprinderea bucăților caramelizate de carne din tigaie și conferă un strat suplimentar de complexitate gustului.

4. Raportul perfect între lichid și orez

Pentru Roca, proporțiile sunt sacre: trei părți lichid (supă sau apă) la o parte de orez. „Când începe să clocotească, adaugi orezul”, explică el. Această regulă simplă asigură textura ideală, nici prea moale, nici uscată.

5. Aroma finală a ierbilor arse

Ultimul pas, dar și cel mai surprinzător, este detaliul care face diferența: arderea ușoară a unor frunze de ierburi aromatice (precum rozmarinul sau oregano). Acestea se așază deasupra orezului gătit și se lasă câteva minute sub capac. Rezultatul? Un parfum intens, rustic și elegant, specific bucătăriei montane spaniole.

Ingrediente (pentru 4 persoane)

un cățel de usturoi

o ceapă

Ulei de măsline

Costiță de porc

Cârnați de casă

Cârnați negri sau cârnați cu sânge (morcilla)

o roșie matură

Rachiu sau alt alcool parfumat

Oregano și rozmarin

Supă de carne sau apă

Rețeta pas cu pas

Pregătește baza aromatică: Zdrobește capul de usturoi, curăță cățeii și toacă-i fin. Toacă și jumătate de ceapă. Într-o tigaie mare, încălzește ulei de măsline la foc mediu și adaugă usturoiul, având grijă să nu se ardă.

Adaugă carnea: Peste usturoiul ușor rumenit, se adaugă costițele de porc. Se sotează împreună până când carnea prinde o culoare aurie. Se adaugă apoi cârnații tăiați în jumătate și se continuă gătirea până ce toate aromele se combină.

Incorporează legumele: Adaugă ceapa tocată și las-o să se înmoaie. Între timp, taie cârnații negri și dă prin răzătoare o roșie. Când ceapa devine translucidă, adaugă roșia rasă și lasă să fiarbă până ce lichidul se evaporă.

Deglasează și fierbe: Adaugă un strop de rachiu pentru a desprinde aromele din tigaie, apoi toarnă supa caldă (sau apă, conform proporției de 3:1). Când lichidul începe să fiarbă, adaugă orezul și amestecă ușor.

Gătirea propriu-zisă: Lasă orezul să fiarbă la foc mediu timp de 12 minute. Apoi ridică flacăra pentru două minute și redu focul din nou pentru încă zece. În această etapă, adaugă cârnații negri, oregano și rozmarinul.

Ajustează și finalizează: Verifică textura orezului și gradul de gătire al cărnii. Dacă bobul este prea tare, mai adaugă puțin lichid și lasă să fiarbă câteva minute suplimentare.

Aromatizează cu ierburi arse: După oprirea focului, arde ușor câteva frunze de rozmarin sau oregano, pune-le peste orez și acoperă tigaia. Lasă totul să se infuzeze câteva minute.

Un preparat cu suflet de duminică

Rezultatul final este un orez consistent, bogat în arome, care îmbină savoarea cărnii cu prospețimea legumelor și parfumul fin al ierburilor. Este genul de preparat care nu doar hrănește, ci și reunește familia în jurul mesei.

Orezul lui Jordi Roca nu necesită tehnici sofisticate, dar pune accent pe răbdare, echilibru și dragoste pentru detaliu, exact ingredientele care definesc bucătăria de acasă.

Beneficiile nutriționale ale orezului

Orezul rămâne una dintre cele mai sănătoase și versatile cereale din dieta mediteraneană. Este o sursă excelentă de carbohidrați de calitate, oferind energie de durată fără a fi bogat în grăsimi. Conține fibre care sprijină digestia, ajutând la menținerea unei flore intestinale sănătoase.

De asemenea, mineralele precum potasiul contribuie la reglarea tensiunii arteriale și la protecția inimii, în timp ce antioxidanții prezenți în orezul integral oferă un plus de vitalitate. În combinație cu proteinele din carne și cu grăsimile esențiale ale uleiului de măsline, acest preparat devine o masă completă, echilibrată și gustoasă.

„Orezul de munte” al lui Jordi Roca nu este doar o rețetă, ci o poveste despre familie, tradiție și bucuria de a găti împreună. Este o reinterpretare modernă a spiritului culinar spaniol, simplu, savuros și plin de căldură.