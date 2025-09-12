Data publicării:

Dulceață de ardei iute - rețeta toamnei care face senzație! Cum se prepară pas cu pas

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

A venit toamna, sezonul recoltelor bogate și al cămărilor pline. Printre conservele tot mai căutate în această perioadă se numără și dulceața de ardei iute – o rețetă surprinzătoare, dulce-picantă, care poate transforma mâncărurile simple în adevărate delicii.

Pe lângă murături, zacuscă sau compoturi, gospodinele adaugă în cămară și preparate mai speciale.

Dulceața de ardei iute a devenit un adevărat trend culinar, fiind apreciată atât de cei care iubesc gusturile intense, cât și de cei care caută un plus de rafinament în bucătărie. Aceasta se potrivește perfect alături de fripturi, brânzeturi, pește sau chiar sandvișuri.


Ingrediente pentru dulceața de ardei iute

Pentru a obține o dulceață echilibrată, cu un gust intens și o textură plăcută, ai nevoie de:

- 500 g ardei iute roșu (fără semințe, curățat)

- 250 g ardei gras roșu (pentru a tempera iuțeala și a da volum)

- 500 g zahăr

- 250 ml oțet de vin roșu

- 250 ml apă

- o linguriță sare

Modul de preparare pas cu pas

Curățarea ardeilor - Spală ardeii iuți și ardeii grași, apoi taie-i pe jumătate și îndepărtează cotoarele și semințele. Folosește mănuși pentru a evita iritarea pielii.

Tocarea - Pune ardeii în robotul de bucătărie și toacă-i mărunt. Dacă nu ai robot, îi poți toca fin cu cuțitul.

Prepararea siropului - Într-o cratiță adaugă zahărul, apa, oțetul și sarea. Lasă la fiert la foc mediu până când zahărul se dizolvă complet.

Adăugarea ardeilor - Pune ardeii tocați în sirop și lasă totul să fiarbă la foc mic, amestecând din când în când.

Fierberea - Continuă fierberea timp de 35-40 de minute, până când dulceața capătă o consistență legată și lucioasă.

Ambalarea - Toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate, închide bine capacele și întoarce-le cu gura în jos pentru câteva minute.

Cum se folosește dulceața de ardei iute

Această dulceață nu este destinată deserturilor, ci preparatelor sărate. Se potrivește perfect cu:

- fripturi de porc, vită sau pui,

- pește la grătar sau la cuptor,

- brânzeturi maturate (brie, camembert, cheddar),

- burgeri sau sandvișuri

Secretul unei dulceațe reușite

Pentru un echilibru perfect între dulce, acrișor și picant, alege ardei iuți bine copți și ardei grași roșii. Fierberea la foc mic este esențială pentru a obține o textură legată, asemănătoare unui gem.

Dulceața de ardei iute este o rețetă simplă, dar spectaculoasă, care transformă mesele obișnuite în experiențe culinare deosebite. Toamna este momentul perfect să o prepari și să o adaugi în cămara ta, alături de alte bunătăți tradiționale.

