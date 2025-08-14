Data publicării:

Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Weekendul prelungit de Sfânta Maria aduce momente perfecte pentru răsfăț și relaxare. Dacă vrei să te bucuri de o băutură specială, fie că preferi alcoolul sau nu, avem rețeta ideală de cocktail care să transforme după-amiezile și serile în adevărate experiențe de gust.

Pentru acest weekend, am selectat două rețete care combină prospețimea fructelor cu aromele estivale, potrivite atât pentru cei care aleg să savureze un strop de alcool, cât și pentru cei care preferă o variantă răcoritoare fără alcool.

Cocktailul “Summer Bliss”

Pentru cei care doresc să adauge un strop de prospețime și un twist festiv weekendului, cocktailul „Summer Bliss” este alegerea perfectă.

Ingrediente:

- 50 ml rom alb

- 25 ml suc de lime proaspăt

- 15 ml sirop de zahăr

- 50 ml suc de fructe de pădure

- Gheață cuburi

- Frunze de mentă și felii de lime pentru decor

Mod de preparare:

Pune gheața într-un shaker.

Adaugă romul, sucul de lime, siropul de zahăr și sucul de fructe de pădure.

Agită energic timp de 15 secunde.

Toarnă în paharul preferat și decorează cu frunze de mentă și felii de lime.

Rezultatul este un cocktail răcoritor, cu note fructate și o aromă ușor acidulată, ideal pentru relaxarea de după-amiază sau pentru o seară alături de prieteni.

Varianta fără alcool: “Mocktail Magic”

Pentru cei care preferă să evite alcoolul, varianta „Mocktail Magic” păstrează prospețimea și aspectul festiv, fără niciun compromis la gust.

Ingrediente:

- 100 ml suc de fructe de pădure

- 50 ml apă minerală carbogazoasă

- 20 ml sirop de agave sau sirop simplu

- Suc de la jumătate de lime

- Gheață cuburi

- Frunze de mentă și felii de lime pentru decor

Mod de preparare:

Umple un pahar cu gheață.

Adaugă sucul de fructe, siropul și sucul de lime.

Completează cu apă minerală și amestecă ușor.

Decorează cu mentă și lime.

Acest mocktail este o alegere excelentă pentru toate vârstele și păstrează atmosfera festivă a weekendului, fără alcool, fiind perfect pentru momente de relaxare în familie sau cu prietenii.

Sfaturi pentru un weekend reușit

Alege un pahar elegant pentru servire – aspectul contează la fel de mult ca gustul.

Experimentează cu diferite fructe și siropuri pentru a-ți personaliza băutura.

Răsfață-te alături de un playlist relaxant și câteva gustări ușoare pentru un weekend cu adevărat special.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit
14 aug 2025, 21:06
Tort de mere cu cremă de zahăr ars: desertul care încântă întreaga familie
13 aug 2025, 20:54
Plăcintă cu brânză „ciufulită” - rețeta delicioasă și ușor de făcut cucerește internetul
12 aug 2025, 22:29
Secretul pandișpanului perfect. Cum să obții textura aerată de fiecare dată
09 aug 2025, 15:21
Rețeta virală de vară cucerește internetul: Înghețata de iaurt grecesc cu miere și fistic
08 aug 2025, 15:49
Desertul care a cucerit Spania: Alajú, o delicatesă cu miere, nuci și napolitane
04 aug 2025, 13:59
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
Cea mai ușoară rețetă de clătite: gata în 15 minute
03 aug 2025, 22:00
Secretul bucătarului Ferran Adrià: Cum transformi un banal sos de roșii cumpărat într-un sos de roșii autentic italian
31 iul 2025, 21:44
Desertul viral pe care îl poate face chiar și un copil de 5 ani - gustos și ușor de pregătit
30 iul 2025, 21:56
Secretul unui corp sănătos. Cum să alegi corect alimentele bogate în magneziu
30 iul 2025, 03:31
Biscuiții grecești care nu îngrașă: Rețeta sănătoasă de Melomakarona cu miere
29 iul 2025, 20:44
Mâncăruri de vară ideale pentru a te răcori pe timp de caniculă
26 iul 2025, 10:09
Trei rețete prietenoase cu bugetul, dar pline de savoare
25 iul 2025, 23:41
Desert leneș cu banane și Biscoff - checul care îți iese garantat, fără bătăi de cap!
24 iul 2025, 13:54
Tort Chantilly cu lămâie, desertul verii: un desert spectaculos pentru care merită să pornești cuptorul
22 iul 2025, 12:43
Rețeta de aripioare pe care trebuie să o încerci măcar o dată: Crocante, picante și pline de aromă
21 iul 2025, 23:51
Rețeta clasică de salată Coleslaw care face senzație lângă burgeri
20 iul 2025, 18:46
Sfântul Ilie, 20 iulie. Prăjitura care se pregătește în această zi de mare sărbătoare - Rețetă simplă
19 iul 2025, 17:31
Rețetă de dulceață de nuci verzi ca la bunica acasă - gustul copilăriei într-un borcan
18 iul 2025, 22:34
Sos de caramel sărat făcut în casă. Gustul care transformă orice desert într-un deliciu
18 iul 2025, 04:24
Fără roșii, fără castraveți: salata ideală pentru o cină ușoară de vară cu doar 3 ingrediente
17 iul 2025, 22:02
Salată de morcov coreeană cu piept de pui și sos de soia. Înlocuiește cu succes pastele sau orezul
16 iul 2025, 23:48
Chisăliță de prune, rețeta străbunicii: Prăjitura de post, ca-n Oltenia, din doar trei ingrediente
16 iul 2025, 10:58
Cum să prepari cele mai fragede brioșe cu unt. Trucuri utile
16 iul 2025, 04:05
Desert de vară slab caloric pentru o siluetă de invidiat
15 iul 2025, 21:05
Fursecuri argentiniene preparate cu suflet. Cum să faci alfajores acasă
14 iul 2025, 21:56
Desertul care a cucerit internetul: „Lazy Cat Cake”, rețeta perfectă pentru pofticioși
10 iul 2025, 14:13
Shakshuka, micul dejun care face senzație: Ai nevoie doar de câteva ingrediente
09 iul 2025, 13:01
Cremă de pepene galben cu mascarpone și mentă. Desert răcoritor, perfect pentru vară!
07 iul 2025, 14:34
Rețetă rapidă de tiramisu. Desert spectaculos, gata în câteva minute
04 iul 2025, 04:24
Cum să faci socată acasă. Gustul care îți va aminti de copilărie
02 iul 2025, 22:41
Înghețată cu banane, ciocolată și căpșuni: Rețeta perfectă pentru copii și adulți
02 iul 2025, 19:31
Ruladă cu portocală: un desert simplu care te cucerește din prima!
01 iul 2025, 23:20
Băutura tradițională grecească de sezon care sprijină sănătatea arterială și hepatică
01 iul 2025, 19:47
Desert italian cu lămâie perfect pentru vară: ușor, cremos și fără coacere
30 iun 2025, 18:33
Rețetă a la Cezar Osiceanu: Cum să faci cele mai bune paste cu icre
30 iun 2025, 09:28
Sos Big Mac, exact ca la fast-food. Rețeta pe care o poți pregăti în bucătăria ta
29 iun 2025, 20:38
Răsfăț de lux în propria bucătărie. Trufe de ciocolată făcute acasă
27 iun 2025, 15:26
Trucul simplu pentru ca peștele la cuptor să rămână suculent: fără ulei sau sare
26 iun 2025, 15:18
Rețetă a la Cezar Osiceanu: Cum să faci mămăligă prăjită cu gust european
24 iun 2025, 18:01
Dulceață de dovleac cu miere și vanilie. Desertul care încălzește sufletul
24 iun 2025, 15:49
Salată de vară grecească: Pui suculent, tzatziki și cartofi crocanți
24 iun 2025, 15:49
Pâinici cu usturoi și parmezan: Aromate, pufoase și perfecte pentru sendvișuri delicioase
23 iun 2025, 12:32
Spray-ul care alungă căpușele instant. Îl prepari acasă în 2 minute. Căpușele fug de acest ingredient
21 iun 2025, 08:50
Delicatese din flori de tei – 5 rețete care te vor surprinde
15 iun 2025, 22:28
Rețete cu flori de soc. Le poți folosi chiar și la clătite
15 iun 2025, 20:44
Cum să pregătești ouă umplute în mai puțin de 30 de minute
07 iun 2025, 14:09
Secretele gogoșilor americane pufoase. Rețeta pe care trebuie să o încerci acasă
04 iun 2025, 02:36
Cele mai bune legume care topesc kilogramele. Ce să mănânci ca să te simți ușor și energic
03 iun 2025, 20:26
Cum tai ceapa fără să lăcrimezi. Acest truc banal chiar funcționează
01 iun 2025, 23:07
Ce să faci dacă ai pus prea mult ulei în mâncare? Trucul cu pâinea uscată care te salvează
01 iun 2025, 21:43
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
acum 8 minute
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție
acum 21 de minute
FC Drita - FCSB 0 - 2, la pauză. Roș-albaștrii, cu un pas în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, condusă de Braga
acum 1 ora 11 minute
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
acum 1 ora 15 minute
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
acum 1 ora 17 minute
Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit
acum 1 ora 30 minute
Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale. De ce judecătorii CCR nu sunt incluși în modificări - DOCUMENT
acum 2 ore 1 minute
Chirieac: Vă dau o veste în exclusivitate. Dobânda ascunsă a datoriei României
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
acum 9 ore 36 minute
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
acum 9 ore 1 minute
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel