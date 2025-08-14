Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit

Weekendul prelungit de Sfânta Maria aduce momente perfecte pentru răsfăț și relaxare. Dacă vrei să te bucuri de o băutură specială, fie că preferi alcoolul sau nu, avem rețeta ideală de cocktail care să transforme după-amiezile și serile în adevărate experiențe de gust.

Pentru acest weekend, am selectat două rețete care combină prospețimea fructelor cu aromele estivale, potrivite atât pentru cei care aleg să savureze un strop de alcool, cât și pentru cei care preferă o variantă răcoritoare fără alcool.

Cocktailul “Summer Bliss”

Pentru cei care doresc să adauge un strop de prospețime și un twist festiv weekendului, cocktailul „Summer Bliss” este alegerea perfectă.

Ingrediente:

- 50 ml rom alb

- 25 ml suc de lime proaspăt

- 15 ml sirop de zahăr

- 50 ml suc de fructe de pădure

- Gheață cuburi

- Frunze de mentă și felii de lime pentru decor

Mod de preparare:

Pune gheața într-un shaker.

Adaugă romul, sucul de lime, siropul de zahăr și sucul de fructe de pădure.

Agită energic timp de 15 secunde.

Toarnă în paharul preferat și decorează cu frunze de mentă și felii de lime.

Rezultatul este un cocktail răcoritor, cu note fructate și o aromă ușor acidulată, ideal pentru relaxarea de după-amiază sau pentru o seară alături de prieteni.

Varianta fără alcool: “Mocktail Magic”

Pentru cei care preferă să evite alcoolul, varianta „Mocktail Magic” păstrează prospețimea și aspectul festiv, fără niciun compromis la gust.

Ingrediente:

- 100 ml suc de fructe de pădure

- 50 ml apă minerală carbogazoasă

- 20 ml sirop de agave sau sirop simplu

- Suc de la jumătate de lime

- Gheață cuburi

- Frunze de mentă și felii de lime pentru decor

Mod de preparare:

Umple un pahar cu gheață.

Adaugă sucul de fructe, siropul și sucul de lime.

Completează cu apă minerală și amestecă ușor.

Decorează cu mentă și lime.

Acest mocktail este o alegere excelentă pentru toate vârstele și păstrează atmosfera festivă a weekendului, fără alcool, fiind perfect pentru momente de relaxare în familie sau cu prietenii.

Sfaturi pentru un weekend reușit

Alege un pahar elegant pentru servire – aspectul contează la fel de mult ca gustul.

Experimentează cu diferite fructe și siropuri pentru a-ți personaliza băutura.

Răsfață-te alături de un playlist relaxant și câteva gustări ușoare pentru un weekend cu adevărat special.

