Subcategorii în Stiri

Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Data publicării: 10:04 06 Ian 2026

Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Autor: Ioan-Radu Gava

pete hegseth Foto: Agerpres
 

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a transmis avertismente atât Federației Ruse, cât și Chinei.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a transmis un avertisment ferm Chinei și Rusiei. Șeful Pentagonului a declarat că Statele Unite își reconstruiesc dominația militară la un nivel atât de mare încât inamicii săi „nu ar îndrăzni” să o testeze.

El a vorbit în fața personalului naval de la Newport News Shipbuilding, cel mai mare șantier naval militar al națiunii, unde a dat detalii despre recenta operațiune militară americană din Venezuela ca o dovadă a unei pregătiri militare americane reînnoite și a limitelor tehnologiei de apărare non-americane. În mesajul transmis lucrătorilor de la șantierul naval, șeful Pentagonului l-a umilit public pe Vladimir Putin atunci când a vorbit de apărarea Venezuelei.

CITEȘTE ȘI                -               Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol

Foto: Agerpres

Foto: Agerpres

„Granița noastră sudică, care sub administrația anterioară a permis o invazie de persoane despre care nu știam cine sunt, de șapte luni a avut treceri zero. O țară care nu este suverană nu este o țară. Cu trei nopți în urmă am văzut în centrul orașului Caracas, din Venezuela, cum au intrat aproape 200 dintre cei mai buni americani ai noștri. Se pare că acele sisteme rusești de apărare aeriană nu au funcționat chiar atât de bine, nu-i așa?“, a zis cu ironie Pete Hegseth.

„În centrul Caracasului au capturat un individ pus sub acuzare, căutat de justiția americană, în sprijinul aplicării legii, fără ca vreun american să fie ucis. Datorită leadershipului președintelui Trump, lumea observă puterea Americii. Observă forța Americii“, a mai punctat secretarul american al Apărării.

CITEȘTE ȘI                -                 Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei

Pete Hegseth, avertisment pentru China

Pete Hegseth nu a uitat nici de Republica Populară Chineză, despre care a spus că a avut o expansiune navală uriașă în ultimele decenii și SUA sunt pregătite pentru orice. Cu toate acestea, șeful Pentagonului, a adăugat că Washingtonul caută relații bune cu Beijingul.

„În timp ce noi aranjam lumea, ne implicam în construcția de națiuni în deșerturi și dezbăteam pronumele la Pentagon, principalii noștri competitori, precum Partidul Comunist Chinez, au făcut ceva cu totul diferit. Ne-au studiat, au învățat din victoriile și greșelile noastre, iar apoi au început și ei să construiască.

Și au demarat una dintre cele mai rapide, ambițioase și impresionante expansiuni navale de la Al Doilea Război Mondial. În timp ce noi dezafectam nave, ei lansau multe altele. În timp ce unele dintre șantierele noastre navale nu au făcut față cerințelor țării, ei s-au extins într-un ritm accelerat. Nu mai este cazul acum. În timp ce căutăm relații bune cu China și cu restul lumii, suntem, de asemenea, pregătiți.

CITEȘTE ȘI                -                Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor

Președintele Donald Trump înțelege că poporul american este pregătit și că merită o nouă epocă de aur. Recunoaștem că ne aflăm într-o nouă eră a competiției dintre marile puteri, o luptă generațională pentru menținerea păcii prin forță, iar noi ne vom ridica pentru a face față acestei provocări. De aceea ne numim cu mândrie Departamentul de Război, nu Departamentul Apărării. Nu pentru că dorim războiul, ci pentru că înțelegem cu adevărat că, pentru a asigura pacea, trebuie să fii pregătit să descurajezi războiul și, dacă este necesar, să-l câștigi decisiv“, a mai spus Pete Hegseth.

