Armata din Venezuela dispunea de nave de coastă și radare de proveniență chineză pentru a apăra țara în fața unui atac extern, însă acestea au fost depășite de tehnologia americană și nu numai. Potrivit generalului (r) Mircea Mîndrescu, superioritatea Statelor Unite a fost dată atât de tehnologie, cât și de doctrină și instruire.

Operațiunea militară din Caracas ar putea fi un semnal pentru Republica Populară Chineză, în eventualitatea unei invazii a Taiwanului, că SUA își pot folosi din nou forța militară în apărarea insulei.

„Venezuela avea nave de război care să apere coasta. Am înțeles că erau chinezești“, a zis Val Vâlcu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV SUA, operațiune spectaculoasă în Venezuela. Generalul (r) Mîndrescu, detalii despre cum au orbit americanii radarele Venezuelei

„Radarele erau chinezești“, a completat Mircea Mîndrescu, adăugând „nu știu câte erau funcționale, nu știu câte erau modernizate și dacă erau de ultimă generație“.

„Aici sunt două variante, una că erau dispozitive chinezești performante, cumpărate cu bani grei de autoritățile din Venezuela sau era vorba de tehnică rusească, ce ar fi putut fi mai veche. Putem spune că tehnologia americană rade tot“, a adăugat Val Vâlcu.

CITEȘTE ȘI - Tensiuni între China și SUA: Accelerează alunecarea către o situaţie de război

„Tehnologia americană, alături de instruire și doctrină. O capabilitate în acțiune înseamnă existența tehnicii, apoi doctrina, care presupune cum organizezi și amplasezi tehnica, după care mai este și instruirea militarilor, cât de performanți sunt acești militari în a extrage toată capabilitatea din tehnica respectivă. De asemenea, contează și moralul“, a mai explicat generalul (r) Mircea Mîndrescu.