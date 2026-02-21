Germania vrea să interzică accesul copiilor sub 14 ani pe rețelele sociale. Susținere de la Friedrich Merz pentru măsură

Germania vrea să interzică accesul copiilor sub 14 ani pe rețelele sociale, iar tema a ajuns pe masa coaliției de guvernare chiar înaintea negocierilor politice de vineri. Cancelarul Friedrich Merz a transmis public că privește favorabil ideea, într-un moment în care tot mai multe state europene înăspresc regulile pentru minori în mediul online.

Presiune tot mai mare pentru reguli mai dure

Dezbaterea din Germania se încinge pe fondul inițiativelor similare din Europa. Politico notează că apelurile pentru limitarea accesului minorilor la platformele digitale cresc pe măsură ce guvernele invocă tot mai des protejarea sănătății mintale și fizice a copiilor. Propunerea discutată acum vine din partea social-democraților și ar bloca accesul pe rețelele sociale pentru utilizatorii sub 14 ani.

Merz a spus că este „foarte precaut când vine vorba de interdicții legale”, dar a atras atenția asupra efectelor fake news și a conținutului manipulat digital. Platforme precum TikTok, a subliniat el, pot amplifica riscurile, iar aceste lucruri „fac lucrurile mai dificile”. Pentru cancelarul german, școala și protejarea copiilor trebuie să fie prioritare.

A respins și ideea că instrumentele digitale ar trebui introduse foarte devreme în viața copiilor. A venit cu o comparație tăioasă: „altfel, ar trebui să se servească alcool și în școala primară, astfel încât (copiii) să se obișnuiască cu el”.

Sprijin politic larg, cu o singură excepție

Inițiativa are susținere în mai multe tabere. Membrii Uniunii Creștin-Democrate, partidul cancelarului, s-au declarat favorabili limitării de vârstă. Thorsten Frei, șeful cancelariei lui Merz, a anunțat că subiectul va fi pus pe agenda conferinței CDU de la Stuttgart din acest weekend.

Și Verzii, dar și Alianța Sahra Wagenknecht, au anunțat că sprijină ideea de restricții pentru minori. Singurul partid care se opune deschis este Alternativa pentru Germania, care susține că măsura ar avea mai degrabă un scop de control social, nu de protecție a copiilor.

Între timp, un grup de experți desemnat de guvern urmează să vină cu recomandări privind propunerea social-democraților. Raportul este așteptat înainte de jumătatea acestui an.

Europa apasă pedala

Valul de inițiative nu se oprește la Berlin. Franța și Danemarca au adoptat deja legi care limitează accesul minorilor la rețelele sociale. În Spania, premierul Pedro Sánchez a anunțat o interdicție pentru copiii sub 16 ani. Alte state, precum Grecia, cer reguli comune la nivelul Uniunii Europene. La Bruxelles, Ursula von der Leyen a strâns un grup de experți care să o consilieze pe acest subiect.

Există însă și critici. Organizațiile care apără drepturile copilului și viața privată avertizează că interdicțiile simple nu rezolvă problemele din online. În opinia lor, măsurile ar putea crea precedente periculoase și ar duce, în timp, la restrângerea vieții private pentru toată populația.

În următoarele luni, negocierile din coaliție vor arăta dacă Germania vrea să interzică accesul copiilor sub 14 ani pe rețelele sociale sau dacă va opta pentru o soluție mai nuanțată, cu filtre, verificări de vârstă și reguli mai stricte pentru platforme, conform POLITICO.

