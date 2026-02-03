€ 5.0959
DCNews Stiri Spania va interzice accesul la social media pentru copiii sub 16 ani
Data publicării: 12:41 03 Feb 2026

Spania va interzice accesul la social media pentru copiii sub 16 ani
Autor: Ioan-Radu Gava

copii interzicerea retelelor sociale Imagine cu un copil care stă pe telefon. Foto: Freepik.com

Premierul Pedro Sanchez a anunțat că Spania va interzice accesul la social media pentru copiii sub 16 ani.

Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat marţi prim-ministrul Pedro Sanchez, anunţând mai multe măsuri pentru a garanta un mediu digital sigur, relatează Reuters și Agerpres.

Guvernul de coaliţie de stânga al lui Sanchez s-a plâns în repetate rânduri de proliferarea discursului instigator la ură, a conţinutului pornografic şi a dezinformării pe reţelele de socializare, spunând că acestea au efecte negative asupra tinerilor.

"Copiii noştri sunt expuşi unui spaţiu în care nu au fost niciodată meniţi să navigheze singuri. Nu vom mai accepta asta", a declarat Sanchez într-un discurs la Summitului Mondial al Guvernelor din Dubai, solicitând altor ţări europene să implementeze măsuri similare.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV Rezultate SONDAJ DCNews despre accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Peste 6800 de voturi și 300 de răspunsuri scrise

"Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital", a adăugat el.

Australia a devenit în decembrie prima ţară care a interzis reţelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, o decizie urmărită îndeaproape de alte state care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, cum ar fi Marea Britanie şi Franţa.

Sanchez a declarat că guvernul său va introduce, de asemenea, săptămâna viitoare un nou proiect de lege pentru a-i trage la răspundere pe directorii de reţele de socializare pentru conţinutul ilegal şi instigator la ură, precum şi pentru a incrimina manipularea algoritmică şi amplificarea conţinutului ilegal.

El a adăugat că procurorii vor explora modalităţi de a investiga posibile încălcări ale legii comise de Grok, TikTok şi Instagram ale lui Elon Musk.

spania
copii
retele sociale
