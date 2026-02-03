BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America

Înainte de prima noapte, tatăl îi dă niște sfaturi băiatului:

– Dragul meu, pentru început ia-o în brațe și du-o în pat, ca să îi arăți cât de puternică este România.

– Bine tată, așa o să fac!

– Pe urmă, dezbracă-te și arată-i cât de frumoasă este România!

Din altă cameră, se aude glasul bunicului:

– Iar apoi, rezolvă-te singur, ca să-i arăți că România este independentă și nu are nevoie de ajutorul Americii!