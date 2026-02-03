BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America

Bancul zilei. Bulă se însoară cu o americancă.
Înainte de prima noapte, tatăl îi dă niște sfaturi băiatului:
– Dragul meu, pentru început ia-o în brațe și du-o în pat, ca să îi arăți cât de puternică este România.
– Bine tată, așa o să fac!
– Pe urmă, dezbracă-te și arată-i cât de frumoasă este România!
Din altă cameră, se aude glasul bunicului:
– Iar apoi, rezolvă-te singur, ca să-i arăți că România este independentă și nu are nevoie de ajutorul Americii!
de Anca Murgoci