BANCUL ZILEI: Oltenii, mari constructori

În timp ce îşi făceau planul, au constatat că au uitat metrul acasă. Atunci unul din ei zice:

– Hai să ne suim unul pe celălalt, ne ştim fiecare măsura şi, prin urmare, putem face calculul.

În acel moment, un moldovean trece pe lângă ei şi, văzându-i unul în cârca celuilalt, le zice:

– Şi fashiţi, ăi?

- Măsurăm scara asta, nu vezi?

– Ai di mini, da’ proşti mai sunteţi. Nu puteaţi s-o puniţi pi pamânt şi să vă lunjiţi pi lângă ea?

– Prost eşti tu. Noi îi măsurăm înălţimea, nu lungimea.

