BANCUL ZILEI: Oltenii, mari constructori

Bancul zilei. Doi olteni au primit comanda să construiască o scară de 20 m.
În timp ce îşi făceau planul, au constatat că au uitat metrul acasă. Atunci unul din ei zice:
– Hai să ne suim unul pe celălalt, ne ştim fiecare măsura şi, prin urmare, putem face calculul.
În acel moment, un moldovean trece pe lângă ei şi, văzându-i unul în cârca celuilalt, le zice:
– Şi fashiţi, ăi?
- Măsurăm scara asta, nu vezi?
– Ai di mini, da’ proşti mai sunteţi. Nu puteaţi s-o puniţi pi pamânt şi să vă lunjiţi pi lângă ea?
– Prost eşti tu. Noi îi măsurăm înălţimea, nu lungimea.
