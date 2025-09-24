€ 5.0774
Data actualizării: 09:05 24 Sep 2025 | Data publicării: 09:00 24 Sep 2025

BANCUL ZILEI: Secretara, replică savuroasă pentru șef

Autor: Crişan Andreescu
banc1
 

Bancul zilei. Un șef ajunge la birou dimineața cu fermoarul de la pantaloni desfăcut.

Secretara, neștiind cum să-l pună în temă direct, îl abordează:
– Șefule, azi dimineață, când ai plecat de acasă, ai închis ușa de la garaj?
Fraza nu a avut darul să-l lumineze, așa că tipul a intrat în birou un pic nedumerit.
Se așează el la birou, începe să-și vadă de treabă și vede prohabul desfăcut.
În momentul respectiv are o revelație referitor la spusele secretarei, așa că se gândește să o necăjească un pic.
O cheamă în birou să-i aducă o cafea și o întreabă:
– Când ai văzut ușa de la garaj deschisă mi-ai văzut și Jaguarul?
Secretara, zâmbind un moment raspunde:
– Nu, șefule. Tot ce am văzut era un Mini cu două cauciucuri desumflate!
 

