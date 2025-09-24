BANCUL ZILEI: Secretara, replică savuroasă pentru șef

Secretara, neștiind cum să-l pună în temă direct, îl abordează:

– Șefule, azi dimineață, când ai plecat de acasă, ai închis ușa de la garaj?

Fraza nu a avut darul să-l lumineze, așa că tipul a intrat în birou un pic nedumerit.

Se așează el la birou, începe să-și vadă de treabă și vede prohabul desfăcut.

În momentul respectiv are o revelație referitor la spusele secretarei, așa că se gândește să o necăjească un pic.

O cheamă în birou să-i aducă o cafea și o întreabă:

– Când ai văzut ușa de la garaj deschisă mi-ai văzut și Jaguarul?

Secretara, zâmbind un moment raspunde:

– Nu, șefule. Tot ce am văzut era un Mini cu două cauciucuri desumflate!