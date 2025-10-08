BANCUL ZILEI: Olteanul, cu trenul la București

Bancul zilei. Un oltean s-a decis să meargă la București cu trenul, să-și vadă băiatul student. Pe drum a tot văzut cum plopii fugeau pe lângă tren.
-Muicăăă, cum fug îștia mai repede ca trenul. Mai bine luam un plop.
Zis și făcut. La întoarcere, la gară, în timp ce aștepta trenul, acesta se suie într-un plop. Un consătean îl vede și-l sgtrigă:
-Mărineee, dă-te jos mă!
-De de mă?
-Pentru că ăla e defect. Și eu am stat trei zile în el și n-a plecat!
Vezi și: BANCUL ZILEI: Economie la energie
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu