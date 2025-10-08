€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:25 08 Oct 2025 | Data publicării: 08:48 08 Oct 2025

BANCUL ZILEI: Olteanul, cu trenul la București
Autor: Crişan Andreescu

banc1_32624600
 

Bancul zilei. Un oltean s-a decis să meargă la București cu trenul, să-și vadă băiatul student. Pe drum a tot văzut cum plopii fugeau pe lângă tren.

-Muicăăă, cum fug îștia mai repede ca trenul. Mai bine luam un plop.

Zis și făcut. La întoarcere, la gară, în timp ce aștepta trenul, acesta se suie într-un plop. Un consătean îl vede și-l sgtrigă:

-Mărineee, dă-te jos mă!

-De de mă?

-Pentru că ăla e defect. Și eu am stat trei zile în el și n-a plecat!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Economie la energie

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Cum evoluează alertele meteo de ploi și vânt, în orele următoare. ANM, noi precizări
Publicat acum 26 minute
Râdeam de grecii care se baricadau la un fulg de nea, dar nici italienii nu sunt departe de noi. Cum a ajuns să ne paralizeze o ploaie
Publicat acum 36 minute
Hunter Biden ar fi încercat să vândă terenurile din jurul Ambasadei SUA din România. Ce legături avea cu Gabriel Popoviciu
Publicat acum 47 minute
Femeie condamnată la închisoare, după ce a golit un card bancar pierdut de un vietnamez în toaleta unui mall din Cluj
Publicat acum 51 minute
Totul despre menopauză. Dr. Virginia Țârlea, la DC Medical și DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat acum 23 ore si 58 minute
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close