BANCUL ZILEI: Ion și Măria, în concediu la munte

Ajung la munte, frumos, da’ frig de ziceai că iarna s-o întors cu tot cu bunică-sa.

Maria, elegantă, cu geacă albă, bocanci noi, ochelari de soare ca-n filme:

— Ioane, fă-mi o poză, că numa’ am 17 like-uri la postarea de ieri!

Ion, cu rucsacul într-o parte și fața roșie de efort:

— No, Marie, ăsta nu-i Instagramu’, e Bucegi! Mai bine să pozăm ursu’, poate ne facem virali!

După vreo oră de urcat, Maria zice:

— Ioane, mi se pare mie sau urcăm în cerc?

Ion se uită, se freacă la ochi și spune:

— Nu Marie... da' parcă și brazii se uită urât la noi.

Ajung la cabană, Ion vrea să aprindă focul:

— Aduce-mi chibriturile, Marie!

Maria:

— Le-am lăsat în mașină, să nu ia foc rucsacu’. Da’ avem brichetă electrică!

Ion o ia, se uită la ea, apasă de 10 ori:

— Marie, numa’ de design o fi făcută, că nici fum n-are!

Seara, se pun în pat, Maria tremură toată:

— Ioane, îs bocnă! Pune-mi o pătură în plus!

Ion, căutând în dulap:

— Marie, numa’ perne-s aici, vrei să te îngrop sub ele?

A doua zi, pleacă pe traseu. Pe drum, Ion zice:

— Marie, hai să luăm scurtătura, scrie pe hartă că e „potecă turistică nemarcată”.

După 30 de minute de urcat pieptiș, Maria cade într-un tufiș și țipă:

— IOANE!!! E un urs!

Ion, calm, se uită și zice:

— No, stai liniștită, dacă-l strigi pe nume, înseamnă că-l cunoști.

Ursul fuge de ei (probabil speriat de parfumul Mariei), iar Maria plânge:

— Ioane, eu nu mai vin cu tine nicăieri! Tu și vacanțele tale sălbatice!

Ion o mângâie:

— Marie, data viitoare mergem în Vamă. Că acolo ursu’ cel mai mare e mahmureala!

