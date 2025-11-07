€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:28 07 Noi 2025 | Data publicării: 09:27 07 Noi 2025

BANCUL ZILEI: Ion și Măria, în concediu la munte
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600
 

Ion și Maria s-or dus în sfârșit în concediu la munte, că zâcea Maria c-a visat ea o cabană faină cu ciocolată caldă și cer înstelat.

Ajung la munte, frumos, da’ frig de ziceai că iarna s-o întors cu tot cu bunică-sa.
Maria, elegantă, cu geacă albă, bocanci noi, ochelari de soare ca-n filme:

 — Ioane, fă-mi o poză, că numa’ am 17 like-uri la postarea de ieri!
Ion, cu rucsacul într-o parte și fața roșie de efort:
— No, Marie, ăsta nu-i Instagramu’, e Bucegi! Mai bine să pozăm ursu’, poate ne facem virali!
După vreo oră de urcat, Maria zice:
— Ioane, mi se pare mie sau urcăm în cerc?
Ion se uită, se freacă la ochi și spune:
— Nu Marie... da' parcă și brazii se uită urât la noi.
Ajung la cabană, Ion vrea să aprindă focul:
— Aduce-mi chibriturile, Marie!
Maria:  
 — Le-am lăsat în mașină, să nu ia foc rucsacu’. Da’ avem brichetă electrică!
Ion o ia, se uită la ea, apasă de 10 ori:
— Marie, numa’ de design o fi făcută, că nici fum n-are!
Seara, se pun în pat, Maria tremură toată:
— Ioane, îs bocnă! Pune-mi o pătură în plus!
Ion, căutând în dulap:
— Marie, numa’ perne-s aici, vrei să te îngrop sub ele?
 A doua zi, pleacă pe traseu. Pe drum, Ion zice:
— Marie, hai să luăm scurtătura, scrie pe hartă că e „potecă turistică nemarcată”.
După 30 de minute de urcat pieptiș, Maria cade într-un tufiș și țipă:
— IOANE!!! E un urs!
Ion, calm, se uită și zice:
— No, stai liniștită, dacă-l strigi pe nume, înseamnă că-l cunoști.
Ursul fuge de ei (probabil speriat de parfumul Mariei), iar Maria plânge:
— Ioane, eu nu mai vin cu tine nicăieri! Tu și vacanțele tale sălbatice!
Ion o mângâie:
— Marie, data viitoare mergem în Vamă. Că acolo ursu’ cel mai mare e mahmureala!

Vezi și: BANCUL ZILEI: La azil

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
BANCUL ZILEI: Ion și Măria, în concediu la munte
Publicat acum 53 minute
Congres PSD, 7 noiembrie 2025: Sorin Grindeanu, unic candidat. Ultimele informații despre marea schimbare din partid
Publicat acum 1 ora si 5 minute
VIDEO Cine e bărbatul care s-a prăbuşit în Biroul Oval de față cu Trump
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Alertă la o bază militară din SUA: Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după deschiderea unui colet suspect
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Horoscop 7 noiembrie 2025. Venus intră în Scorpion. Ce aduce pentru fiecare zodie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat acum 11 ore si 37 minute
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat pe 05 Noi 2025
Adrian Năstase anunță un nou început în PSD și următoarea etapă: Preluarea integrală a guvernării
Publicat acum 18 ore si 42 minute
Ciucu a fost la ”blocul unde stau migranții” pozat de Simion și Alexandrescu. Ce ar fi, de fapt, acolo: Cum poți să minți?
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close