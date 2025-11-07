BANCUL ZILEI: Ion și Măria, în concediu la munte

Ion și Maria s-or dus în sfârșit în concediu la munte, că zâcea Maria c-a visat ea o cabană faină cu ciocolată caldă și cer înstelat.
Ajung la munte, frumos, da’ frig de ziceai că iarna s-o întors cu tot cu bunică-sa.
Maria, elegantă, cu geacă albă, bocanci noi, ochelari de soare ca-n filme:
— Ioane, fă-mi o poză, că numa’ am 17 like-uri la postarea de ieri!
Ion, cu rucsacul într-o parte și fața roșie de efort:
— No, Marie, ăsta nu-i Instagramu’, e Bucegi! Mai bine să pozăm ursu’, poate ne facem virali!
După vreo oră de urcat, Maria zice:
— Ioane, mi se pare mie sau urcăm în cerc?
Ion se uită, se freacă la ochi și spune:
— Nu Marie... da' parcă și brazii se uită urât la noi.
Ajung la cabană, Ion vrea să aprindă focul:
— Aduce-mi chibriturile, Marie!
Maria:
— Le-am lăsat în mașină, să nu ia foc rucsacu’. Da’ avem brichetă electrică!
Ion o ia, se uită la ea, apasă de 10 ori:
— Marie, numa’ de design o fi făcută, că nici fum n-are!
Seara, se pun în pat, Maria tremură toată:
— Ioane, îs bocnă! Pune-mi o pătură în plus!
Ion, căutând în dulap:
— Marie, numa’ perne-s aici, vrei să te îngrop sub ele?
A doua zi, pleacă pe traseu. Pe drum, Ion zice:
— Marie, hai să luăm scurtătura, scrie pe hartă că e „potecă turistică nemarcată”.
După 30 de minute de urcat pieptiș, Maria cade într-un tufiș și țipă:
— IOANE!!! E un urs!
Ion, calm, se uită și zice:
— No, stai liniștită, dacă-l strigi pe nume, înseamnă că-l cunoști.
Ursul fuge de ei (probabil speriat de parfumul Mariei), iar Maria plânge:
— Ioane, eu nu mai vin cu tine nicăieri! Tu și vacanțele tale sălbatice!
Ion o mângâie:
— Marie, data viitoare mergem în Vamă. Că acolo ursu’ cel mai mare e mahmureala!
