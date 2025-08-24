BANCUL ZILEI: Test de inteligență

Bncul zilei. Profesoara către copii! "Dați-mi exemplu de o pasăre zburătoare!..."
Alina: Condorul, doamnă.
Profesoara: Bravo! Ce e tatăl tău?
Alina: Avocat!
Profesoara: Ați văzut, copii, un copil de avocat ce știe?
Gigel: Vulturul, doamna.
Profesoara: Bravo! Ce e tatăl tău?
Gigel: Om de făcut afaceri!
Profesoara: Ați văzut, copii…
Bulă: Crocodilul, doamnă.
Profesoara: Cum e posibil să spui așa o prostie, cum o să zboare crocodilul? Ce e tatăl tău?
Bulă: Procuror DNA!
Profesoara: Copii, zboară și crocodilul. Mai jos, dar zboară și el!
de Val Vâlcu