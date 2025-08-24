BANCUL ZILEI: Test de inteligență

Bncul zilei. Profesoara către copii! "Dați-mi exemplu de o pasăre zburătoare!..."

Alina: Condorul, doamnă.

Profesoara: Bravo! Ce e tatăl tău?

Alina: Avocat!

Profesoara: Ați văzut, copii, un copil de avocat ce știe?

Gigel: Vulturul, doamna.

Profesoara: Bravo! Ce e tatăl tău?

Gigel: Om de făcut afaceri!

Profesoara: Ați văzut, copii…

Bulă: Crocodilul, doamnă.

Profesoara: Cum e posibil să spui așa o prostie, cum o să zboare crocodilul? Ce e tatăl tău?

Bulă: Procuror DNA!

Profesoara: Copii, zboară și crocodilul. Mai jos, dar zboară și el!

