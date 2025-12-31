€ 5.0963
Stiri

Cine este femeia "most wanted", condamnată la 15 ani pentru trafic de persoane, adusă în România sub escortă - FOTO
Data actualizării: 11:22 31 Dec 2025 | Data publicării: 11:03 31 Dec 2025

Cine este femeia ”most wanted”, condamnată la 15 ani pentru trafic de persoane, adusă în România sub escortă - FOTO
Autor: Andrei Itu

reținuti de politie Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia
 

Șapte persoane condamnate sau cu mandate de arestare preventivă, printre care şi o femeie urmărită internaţional din categoria "most wanted", condamnată la 15 ani pentru trafic de persoane şi constituire de grup infracţional organizat, au fost aduse în România.

Potrivit Poliției Române, pe data de 30 decembrie, femeia a fost adusă din Marea Britanie, în baza unui mandat emis de Tribunalul Gorj. Ea are 47 de ani, este din Gorj, și a fost urmărită internaţional, în categoria "most wanted".

Are de executat 15 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte grave

Femeia are de executat o condamnare de 15 ani şi 8 luni pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Foto

Cine este femeia ”most wanted”, condamnată la 15 ani pentru trafic de persoane, adusă în România, sub escortă, de polițiști

Foto Poliția Română - Femeia condamnată la 15 ani şi 8 luni pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi constituire a unui grup infracţional organizat

Celelalte persoane aduse în România de polițiști

De asemenea, la data de 29 decembrie, a fost adus în ţară un bărbat, de 44 de ani, din Iaşi, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de migranţi, trafic de persoane, contrabandă, instigare la furt calificat şi favorizarea făptuitorului. Acesta a fost adus din Franţa, având emis pe numele său, de către Tribunalul Iaşi, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani.

Vezi și - O femeie de 35 de ani a fost arestată la Cluj pentru trafic de persoane

La aceeaşi dată, a fost adus în ţară un bărbat, de 31 de ani, din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier şi regimul fiscal. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Constanţa, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani, o lună şi 20 de zile.

Tot la data de 29 decembrie2025, poliţiştii au adus în ţară un bărbat, de 26 de ani, din Argeş, urmărit internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni rutiere. Acesta a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Constanţa, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an.

Alte persoane aduse din Italia, Marea Britanie și Spania

La data de 30 decembrie, poliţiştii au adus în ţară un bărbat, de 29 de ani, din Olt, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism. Acesta a fost adus din Italia, având emis pe numele său, de către Tribunalul Dolj, un mandat de arestare preventivă.

La aceeaşi dată, a fost adusă în ţară o femeie, de 32 de ani, din Gorj. Ea a fost urmărită internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane şi constituire a unui grup infracţional organizat. Ea a fost adusă din Marea Britanie, având emis pe numele său, de către Tribunalul Gorj, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 15 ani şi 8 luni.

Totodată, a fost adus în ţară un bărbat, de 23 de ani, din Iaşi, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri. El a fost adus din Spania. El avea emis pe numele său, de către Tribunalul Iaşi, un mandat de arestare preventivă, transmite Poliția Română.

Vezi și - Rețea de proxenetism, vizată de DIICOT și Poliție. Peste 200 de percheziții în toată țara

Urmăriți DCNews și pe Google News

most wanted
politia
femeie arestata
trafic de persoane
proxenetism
Comentarii

