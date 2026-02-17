Când nu se fac nunți în 2027. Zilele în care nu se programează marele eveniment

Planificarea unei nunți începe cu alegerea datei. Pentru mulți români, această decizie nu ține doar de programul invitaților sau de disponibilitatea locațiilor, ci și de calendarul bisericesc. În 2027, există mai multe perioade și zile în care, potrivit tradiției ortodoxe, nu se fac nunți, iar cuplurile sunt nevoite să își adapteze planurile în funcție de aceste repere religioase.

Deși regulile nu sunt impuse legal, ele rămân respectate de o mare parte dintre familii, mai ales atunci când cununia religioasă este parte esențială din eveniment. Iată care sunt momentele din 2027 în care, conform rânduielilor Bisericii, nu se programează marele eveniment.

Zilele din 2027 în care nu se fac nunți

Potrivit calendarului creștin-ortodox publicat de Patriarhia Română, în 2027 sunt mai multe intervale în care cununiile religioase nu se oficiază. Acestea includ perioadele de post, marile sărbători religioase și anumite zile cu semnificație specială în tradiția bisericească.

În linii mari, nu se fac nunți în 2027 în următoarele perioade:

Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 februarie - 21 februarie 2027

Postul Paștelui. (Postul Mare): 22 februarie - 12 aprilie 2026 - intervalul de pregătire spirituală pentru Înviere, considerat o perioadă de reculegere și sobrietate.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel - durată variabilă, în funcție de data Paștelui.

Postul Adormirii Maicii Domnului - la mijlocul verii, o perioadă frecvent evitată pentru nunți.

Postul Crăciunului – finalul anului, când petrecerile sunt, în mod tradițional, ținute în familie.

Pentru o programare sigură, viitorii miri sunt sfătuiți să consulte calendarul oficial publicat de Biserica Ortodoxă Română sau să discute direct cu preotul parohiei unde urmează să aibă loc cununia religioasă.

De ce în unele zile nu se fac nunți

Interdicția cununiilor religioase în anumite perioade nu este o regulă arbitrară, ci ține de sensul spiritual al acestor momente din an. Posturile și marile sărbători sunt considerate perioade de reflecție, rugăciune și reținere de la petreceri, iar nunta, prin natura ei, este un eveniment festiv, asociat cu bucuria, muzica și celebrarea publică.

În tradiția ortodoxă, accentul cade pe ideea de echilibru: există timp pentru sărbătoare, dar și timp pentru reculegere. Din acest motiv, 'când nu se fac nunți în 2027' nu este doar o întrebare practică, ci și una care ține de respectarea unor valori transmise din generație în generație.

Multe cupluri aleg să țină cont de calendarul religios pentru a evita tensiuni în familie sau situații în care cununia religioasă ar trebui amânată. În final, pentru cei mai mulți miri, data perfectă rămâne cea care îmbină disponibilitatea invitaților cu respectul față de tradiție.

CITEȘTE ȘI: ANAF vrea să știe câte sarmale mâncăm la nunți și botezuri. Ce detalii cere restaurantelor

