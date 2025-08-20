ANAF vrea să știe câte sarmale mâncăm la nunți și botezuri. Ce detalii ia la puricat în restaurante

ANAF vine cu o nouă cerință care stârnește controverse: restaurantele și sălile de evenimente trebuie să raporteze detalii despre nunți, botezuri, majorate sau alte evenimente.

Dar care sunt aceste detalii? Este vorba despre datele clienților, informații cu privire la meniuri, avansuri și serviciile suplimentare.

Prin urmare, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis operatorilor de locații și spații de evenimente o cerere oficială prin care solicită informații detaliate despre toate evenimentele sociale și corporate desfășurate între lunile august și decembrie 2025, conform unui document publicat de mai multe firme din domeniu.

De exemplu, ANAF solicită următoarele:

Date de identificare beneficiar, rezervare (nume și prenume/denumire persoană juridică, contact/număr de telefon)

Tip eveniment, dacă este nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, evenimente corporate etc.

Data și ora începerii evenimentului

Număr estimat de meniuri și participanți (număr minim declarat, după situație

Preț meniu (dacă au existat/vor exista mai multe tipuri de meniuri cu valori diferite, se vor sublinia în mod corespunzător)

Avans încasat, dar și modalitatea de încasare a avansului (chitanță/ordin de plată)

Alte servicii date de organizator contra cost, conform contractelor (închiriere spațiu, servire alte meniuri comandate, amenajare spațiu eveniment, servicii artistice sau muzicale, filmare și/sau fotografiere.

Informațiile vor fi centralizate de Direcția Antifraudă. Mai mult, lipsa raportării, în termen de 5 zile, aduce sancțiuni contravenționale. Conform ANAF, această măsură face parte din eforturile de monitorizare și prevenire a evaziunii fiscale în sectorul serviciilor pentru evenimente.

