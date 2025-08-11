Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?

În contextul în care Pachetul 2 de reformă administrativă a intrat în linie dreaptă, Guvernul Ilie Bolojan este pus în fața unei provocări majore: Va aplica impozitul minim global de 15%, propus de OCDE, introdus în legislația națională în 2024, pentru taxarea multinaționalelor?

Există o legislație propusă de OCDE, privind taxarea multinaținalelor, iar cum România dorește să adere la acest grup, le-a introdus în legislația internă încă din 2024.

Va aplica Ilie Bolojan impozitul minim global pe multinaționalele care își desfășoară activitatea în România?

Este vorba despre impozitul minim global, care se bazează pe regulile model globale anti-eroziune a bazei impozabile (GloBE). Impozitul minim global garantează că marile întreprinderi multinaționale plătesc un nivel minim de impozit pe venitul lor în fiecare jurisdicție unde își desfășoară activitatea, reducând astfel accentul pentru transferul profiturilor și stabilind un plafon pentru concurența fiscală, punând capăt cursei către nivelul inferior al cotelor de impozitare a societăților.

Mai exact, regulile GloBE sunt concepute să funcționeze împreună cu cele ale altor jurisdicții pentru a crea un sistem coordonat și cuprinzător de impozitare minimă care impune un impozit suplimentar asupra profiturilor obținute într-o jurisdicție ori de câte ori rata efectivă de impozitare, determinată la nivel jurisdicțional, este sub rata minimă.

Aceste reguli impun grupurilor mari de întreprinderi multinaționale (Grupuri MNE) incluse în domeniul de aplicare să își calculeze venitul și impozitele pe acest venit pe bază jurisdicțională. În cazul în care acest calcul are ca rezultat o cotă efectivă de impozitare (ETR) sub 15%, regulile impun Grupului MNE să plătească un impozit suplimentar care va aduce suma totală a impozitului pe profiturile excedentare ale Grupului MNE (GloBE Income – Excluderea venitului bazat pe substanțe) în jurisdicția respectivă cu impozitare redusă până la cota de 15%.

Prin urmare, prin această legislație care taxează multinaționalele în țara unde fac profit, dacă Guvernul Bolojan nu o aplică sau le taxează foarte puțin, alții vor putea sa taxeze multinationalele cu pricina mai mult, cu procentajul pe care România nu l-a aplicat.

Tehnici contabile frauduloase ale multinaționalelor, pentru a se sustrage impozitelor pe profit din țările unde își desfășoară activitatea

Escrocheria globală privind impozitul pe profit este sub presiune, titrează publicația Jacobin. Jurnalistul Mike Beggs de la Jacobin a discutat, în cadrul unui interviu din 2019, dar actual, cu Edmund FitzGerald, profesor de dezvoltare internațională și finanțe la Universitatea Oxford și membru al Comisiei Independente pentru Reforma Impozitării Corporative Internaționale (ICRICT), despre motivele pentru care OCDE a decis să acționeze și ce progrese s-au înregistrat până în prezent.

Timp de decenii, companiile multinaționale au folosit tehnici contabile frauduloase pentru a se sustrage impozitelor pe profit cu impunitate. Datorită presiunilor populiste și rivalităților naționale, discuțiile internaționale sunt acum în curs de desfășurare pentru a explora reforme. Riscul actual este ca ideile de reformă să fie diluate, iar țările sărace să fie excluse de la beneficii.

În urma infamelor ”Offshore Leaks” din anul 2013, care sunt o colecție masivă de documente scurse din paradisuri fiscale, publicate de un consorțiu internațional de jurnaliști, OCDE, clubul internațional al țărilor bogate, a fost forțată să deschidă discuții despre reformarea sistemului trucat de impozitare a corporațiilor multinaționale. Luna trecută, OCDE a anunțat o propunere pentru o cotă minimă globală a corporațiilor pentru a scădea evaziunea fiscală.

De unde vin propunerile actuale ale OCDE și ce implică

“Cred că există două aspecte pozitive: unul dintre ele este că aceasta este prima dată când s-a făcut vreo încercare internațională de a reforma sistemul fiscal internațional în ultimii ani. Deci, acesta este un pas major înainte. Anterior, poziția principalelor țări puternice a fost că politica fiscală era o chestiune pe care fiecare țară o putea decide singură și că negocierea acesteia la nivel internațional ar fi o interferență nejustificată.

Al doilea mare pas înainte este că, pentru prima dată, se argumentează că firmele multinaționale trebuie impozitate la nivel global și nu doar la nivel local. Anterior, s-a susținut că fiecare filială trebuie impozitată individual, deci IBM Mexico este impozitată în Mexic, IBM US este impozitată în SUA. Acum, pentru prima dată, există un acord internațional prin care IBM sau Google vor fi impozitate, cel puțin într-o oarecare măsură, la nivel global, iar apoi rezultatele vor fi distribuite între diferite țări. Partea negativă este că, desigur, în procesul de negociere, propunerile sunt diluate treptat și au un impact mai mic.

Un impact major asupra paradisurilor fiscale?

Unul dintre impacturile majore ale acestei noi abordări ar fi eliminarea practică a utilizării paradisurilor fiscale de către corporațiile multinaționale, deoarece, dacă ești impozitat pe profiturile tale globale, atunci nu există niciun câștig din a le ascunde într-o administrație cu impozite reduse dacă trebuie doar să plătești impozite mari în altă parte. Însă, de asemenea, principalele câștiguri ale propunerilor OCDE vor reveni țărilor dezvoltate, deoarece atribuirea dreptului global de impozitare se va baza pe locația vânzărilor finale - ceea ce se întâmplă să fie principiul propus de SUA, mai degrabă decât de Regatul Unit (utilizatori) sau G24 (ocuparea forței de muncă).

În concluzie, va exista o mutare substanțială a bazei de impozitare dinspre paradisurile fiscale și, prin urmare, plăți de impozite mai mari de către multinaționale, însă principalii câștigători ai acestei mutări și ai creșterii veniturilor fiscale vor fi SUA și UE“, a punctat Edmund Fitzgerald.

