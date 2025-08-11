Data publicării:

Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?

Autor: Andrei Itu | Categorie: Politica
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În contextul în care Pachetul 2 de reformă administrativă a intrat în linie dreaptă, Guvernul Ilie Bolojan este pus în fața unei provocări majore: Va aplica impozitul minim global de 15%, propus de OCDE, introdus în legislația națională în 2024, pentru taxarea multinaționalelor?

Există o legislație propusă de OCDE, privind taxarea multinaținalelor, iar cum România dorește să adere la acest grup, le-a introdus în legislația internă încă din 2024.

Va aplica Ilie Bolojan impozitul minim global pe multinaționalele care își desfășoară activitatea în România?

Este vorba despre impozitul minim global, care se bazează pe regulile model globale anti-eroziune a bazei impozabile (GloBE). Impozitul minim global garantează că marile întreprinderi multinaționale plătesc un nivel minim de impozit pe venitul lor în fiecare jurisdicție unde își desfășoară activitatea, reducând astfel accentul pentru transferul profiturilor și stabilind un plafon pentru concurența fiscală, punând capăt cursei către nivelul inferior al cotelor de impozitare a societăților. 

Mai exact, regulile GloBE sunt concepute să funcționeze împreună cu cele ale altor jurisdicții pentru a crea un sistem coordonat și cuprinzător de impozitare minimă care impune un impozit suplimentar asupra profiturilor obținute într-o jurisdicție ori de câte ori rata efectivă de impozitare, determinată la nivel jurisdicțional, este sub rata minimă.

Aceste reguli impun grupurilor mari de întreprinderi multinaționale (Grupuri MNE) incluse în domeniul de aplicare să își calculeze venitul și impozitele pe acest venit pe bază jurisdicțională. În cazul în care acest calcul are ca rezultat o cotă efectivă de impozitare (ETR) sub 15%, regulile impun Grupului MNE să plătească un impozit suplimentar care va aduce suma totală a impozitului pe profiturile excedentare ale Grupului MNE (GloBE Income – Excluderea venitului bazat pe substanțe) în jurisdicția respectivă cu impozitare redusă până la cota de 15%.

Prin urmare, prin această legislație care taxează multinaționalele în țara unde fac profit, dacă Guvernul Bolojan nu o aplică sau le taxează foarte puțin, alții vor putea sa taxeze multinationalele cu pricina mai mult, cu procentajul pe care România nu l-a aplicat.

Tehnici contabile frauduloase ale multinaționalelor, pentru a se sustrage impozitelor pe profit din țările unde își desfășoară activitatea

 

Escrocheria globală privind impozitul pe profit este sub presiune, titrează publicația Jacobin. Jurnalistul Mike Beggs de la Jacobin a discutat, în cadrul unui interviu din 2019, dar actual, cu Edmund FitzGerald, profesor de dezvoltare internațională și finanțe la Universitatea Oxford și membru al Comisiei Independente pentru Reforma Impozitării Corporative Internaționale (ICRICT), despre motivele pentru care OCDE a decis să acționeze și ce progrese s-au înregistrat până în prezent.

Timp de decenii, companiile multinaționale au folosit tehnici contabile frauduloase pentru a se sustrage impozitelor pe profit cu impunitate. Datorită presiunilor populiste și rivalităților naționale, discuțiile internaționale sunt acum în curs de desfășurare pentru a explora reforme. Riscul actual este ca ideile de reformă să fie diluate, iar țările sărace să fie excluse de la beneficii.

În urma infamelor ”Offshore Leaks” din anul 2013, care sunt o colecție masivă de documente scurse din paradisuri fiscale, publicate de un consorțiu internațional de jurnaliști, OCDE, clubul internațional al țărilor bogate, a fost forțată să deschidă discuții despre reformarea sistemului trucat de impozitare a corporațiilor multinaționale. Luna trecută, OCDE a anunțat o propunere pentru o cotă minimă globală a corporațiilor pentru a scădea evaziunea fiscală.

De unde vin propunerile actuale ale OCDE și ce implică

“Cred că există două aspecte pozitive: unul dintre ele este că aceasta este prima dată când s-a făcut vreo încercare internațională de a reforma sistemul fiscal internațional în ultimii ani. Deci, acesta este un pas major înainte. Anterior, poziția principalelor țări puternice a fost că politica fiscală era o chestiune pe care fiecare țară o putea decide singură și că negocierea acesteia la nivel internațional ar fi o interferență nejustificată.

Al doilea mare pas înainte este că, pentru prima dată, se argumentează că firmele multinaționale trebuie impozitate la nivel global și nu doar la nivel local. Anterior, s-a susținut că fiecare filială trebuie impozitată individual, deci IBM Mexico este impozitată în Mexic, IBM US este impozitată în SUA. Acum, pentru prima dată, există un acord internațional prin care IBM sau Google vor fi impozitate, cel puțin într-o oarecare măsură, la nivel global, iar apoi rezultatele vor fi distribuite între diferite țări. Partea negativă este că, desigur, în procesul de negociere, propunerile sunt diluate treptat și au un impact mai mic.

Un impact major asupra paradisurilor fiscale?

Unul dintre impacturile majore ale acestei noi abordări ar fi eliminarea practică a utilizării paradisurilor fiscale de către corporațiile multinaționale, deoarece, dacă ești impozitat pe profiturile tale globale, atunci nu există niciun câștig din a le ascunde într-o administrație cu impozite reduse dacă trebuie doar să plătești impozite mari în altă parte. Însă, de asemenea, principalele câștiguri ale propunerilor OCDE vor reveni țărilor dezvoltate, deoarece atribuirea dreptului global de impozitare se va baza pe locația vânzărilor finale - ceea ce se întâmplă să fie principiul propus de SUA, mai degrabă decât de Regatul Unit (utilizatori) sau G24 (ocuparea forței de muncă).

În concluzie, va exista o mutare substanțială a bazei de impozitare dinspre paradisurile fiscale și, prin urmare, plăți de impozite mai mari de către multinaționale, însă principalii câștigători ai acestei mutări și ai creșterii veniturilor fiscale vor fi SUA și UE“, a punctat Edmund Fitzgerald.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
România are, în sfârșit, un cadru legal clar pentru parteneriate public-private: Ghidurile aprobate de Ministerul Finanțelor simplifică și facilitează investițiile strategice
11 aug 2025, 11:46
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
11 aug 2025, 11:05
Grilă de despăgubiri pentru românii cărora comuniștii le-au luat casele. Se modifică procedura, prin ordonanță
08 aug 2025, 23:40
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Numire nouă în Guvern: cine este noul consilier al premierului Bolojan
06 aug 2025, 19:13
Haos cu noi taxe pentru români, pe case și mașini. Bogdan Chirieac: Mi se pare incredibil. E chiar o chestie periculoasă
04 aug 2025, 22:05
Sute de mii de români s-au trezit fără terenuri după cadastrarea ”gratuită”. Ministrul Attila confirmă: A trimis control la ANCPI
04 aug 2025, 22:56
Detaliile înmormântării lui Ion Iliescu sunt discutate de Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat
04 aug 2025, 19:08
Guvernul României, nou pachet de sprijin pentru sinistrații din Suceava și Neamț
04 aug 2025, 14:30
Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat se reunește pentru a stabili detaliile înmormântării lui Ion Iliescu
04 aug 2025, 14:41
Sumele date de Guvern pentru familiile afectate de inundaţiile din Suceava şi Neamţ
01 aug 2025, 14:23
Ministru PSD, reușită în Guvern de 103 milioane de lei. Cine beneficiază de ajutorul de stat
31 iul 2025, 13:33
Reintroducerea controalelor la frontierele interne, pe masa Guvernului, astăzi
31 iul 2025, 08:25
Guvernul amână decizia pe pachetul 2 de reforme până în august, în așteptarea rectificării bugetare (surse)
30 iul 2025, 14:07
România, producție record în agricultură în 2025. An excepțional ce poate crește PIB-ul cu până la 6-7%. Florin Barbu: Nu a fost așa în ultimii 30 de ani
30 iul 2025, 12:42
”Cea mai bună ovină este din România”. Exportăm 5 milioane de capete spre Orientul Mijlociu. Arabii vor să-și facă aeroport în Giurgiu, special pentru asta
30 iul 2025, 11:50
CSM, după ce Bolojan a anunțat reforma „pensiilor speciale” din Justiție: Manifestare abuzivă și discreționară a Guvernului
29 iul 2025, 18:04
Desființarea funcției de viceprimar în comunele mici. Preşedintele ACoR, anunț după discuțiile cu Bolojan
29 iul 2025, 17:34
Impozitarea proprietății, pe agenda discuțiilor dintre Guvern și autoritățile locale. Bolojan, precizări / galerie foto
29 iul 2025, 16:53
Controlul de la Romsilva a scos la iveală ”o realitate ascunsă sub preș ani la rând”. Diana Buzoianu: A fost trimis la Parchetul General
29 iul 2025, 14:49
Pensiile magistraților, schimbare cu impact masiv, spune Ilie Bolojan. Elena Cristian, sceptică: Nu vor putea fi atinse
29 iul 2025, 15:52
Ilie Bolojan, răspuns pentru DC NEWS, despre Anghel Saligny: Vor să termine mai repede? Foarte bine, pot să contracteze credite
29 iul 2025, 14:16
Rogobete pune controlul pe Spitalul Floreasca. Cazul de la care a pornit totul. Huşanu (SANITAS): Vă spun sincer, nu cred
28 iul 2025, 13:09
Gestul care ar destabiliza coaliția, după demisia lui Anastasiu: Nu cred că își permite cineva așa ceva
28 iul 2025, 14:10
Dilema momentului pentru Ilie Bolojan după demisia lui Dragoș Anastasiu. Răspunsul ChatGPT
28 iul 2025, 10:26
Demisia lui Dragoș Anastasiu și șpaga de supraviețuire. Chirieac: "Este halucinant. Ar trebui să ne pună pe gânduri"
27 iul 2025, 18:22
USR se înghesuie la sinecuri. A ”capturat” conducerea strategică a unei companii de stat. Miruță susține că nici nu știe din ce partid sunt
27 iul 2025, 15:16
Își dă demisia Dragoș Anastasiu? Anunțul zilei după mita la ANAF și dezvăluirea DNA
27 iul 2025, 10:09
Demiterea lui Anastasiu, conform Constituției. Avocatul Toni Neacșu explică ”puterea” prim-ministrului Bolojan
26 iul 2025, 21:48
”Dragoș Anastasiu s-a încurcat în propriile minciuni”. Consiliera lui Bolojan: demn ar fi să dea dovadă de onoare, să-și fi înregistrat deja demisia
26 iul 2025, 19:02
Dr. Herman Berkovits, numit în funcţia de consilier onorific al ministrului Sănătăţii
26 iul 2025, 15:54
”Închide și tu ochii”. Ministru, amenințat pentru schimbările din companiile de stat
25 iul 2025, 17:49
Dragoș Anastasiu și-a luat consilieră la Guvern. Cine este Luciana Simona Enache-Pirtea
24 iul 2025, 22:38
Guvernul pune capăt privilegiilor locative ale bugetarilor. Adio chirii de 60 de lei și locuințe de serviciu
24 iul 2025, 16:55
Dumitru Costin: ”Statul se comportă ca un golan” cu investițiile Anghel Saligny. Exemplu din piață
23 iul 2025, 20:38
Ce se întâmplă cu firmele din Anghel Saligny lăsate cu ochii în soare de Guvern, care rupe, unilateral, contractul - Video
22 iul 2025, 19:37
Cele șapte companii care generează pierderi de 2 miliarde de lei. Lista neagră a banilor pierduți de stat
22 iul 2025, 19:38
Burcea, ANAT: România va dispărea definitiv de pe piața turistică internațională, după decizia ministrului Miruță. ”Este ridicol. Buget de firmă, nu de țară”
22 iul 2025, 19:25
Dispare coplata în consultațiile prin CNAS, în clinicile private. Ținta ministrului Rogobete în asigurări
21 iul 2025, 18:58
Alexandru Rogobete: Medicii vor asigura consultații în ambulatoriu până la ora 20:00, prin rotație
21 iul 2025, 18:38
Reforma anunțată de Bolojan în sănătate: Criterii de performanță pentru medici și personalul medical. Ce măsuri noi vor fi luate
21 iul 2025, 18:12
Ministrul Mediului ia în calcul cotele de vânătoare pentru urși: Să aducem normalitatea în dezbatere
21 iul 2025, 16:55
Primarul din Mischii le cere cetăţenilor să salveze comuna de la desfiinţare prin schimbarea domiciliului
21 iul 2025, 10:30
Fifor (PSD), după ce Bolojan a anunțat reducerea banilor pentru „Anghel Saligny”: Nu blocați dezvoltarea comunităților! Opriți-vă!
19 iul 2025, 18:36
Restructurări la Guvernul României: Bolojan desființează 40% din posturi. Lista completă a schimbărilor - FOTO
18 iul 2025, 15:57
Guvernul cheltuie 1 milion de lei pe lună pentru 30 de mașini, pe lângă combustibil. Șeful Cancelariei, Jurca: ”A fost un șoc și pentru mine”. Schimbări de răsunet în Executiv
18 iul 2025, 15:18
Anunțul momentului pentru pensionari. Ce se întâmplă cu recalcularea
18 iul 2025, 15:03
Cele mai noi știri
acum 11 minute
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
acum 1 ora 29 minute
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
acum 1 ora 37 minute
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor
acum 1 ora 49 minute
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
acum 1 ora 51 minute
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
acum 2 ore 5 minute
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
acum 2 ore 39 minute
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
acum 3 ore 0 minute
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
Cele mai citite știri
acum 6 ore 35 minute
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
acum 9 ore 43 minute
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel