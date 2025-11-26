€ 5.0903
Politica

Prețul pe care-l plătește România pentru rachetele Mistral din Franța
Data actualizării: 19:23 26 Noi 2025 | Data publicării: 18:08 26 Noi 2025

Prețul pe care-l plătește România pentru rachetele Mistral din Franța
Autor: Andrei Itu

racheta-de-atac-supersonica--dezvoltata-de-germania-si-norvegia_25638400 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

MApN se dotează cu lansatoare portabile și rachete antiaeriene Mistral, după ce a fost semnat un contract cu Guvernul francez.

”Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți, 25 noiembrie, contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL”, conform unui comunicat al MApN.

Prețul achiziției sistemelor de rachete antiaeriene portabile Mistral 


”Prețul achiziției este de 625.591.000 euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic.

Achiziția se realizează în cadrul inițiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria.

Programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL” este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”.

Beneficiarii programului vor fi cele trei categorii de forțe ale Armatei României, precum și Forțele pentru Operații Speciale”, transmite MApN.

Ce sunt rachetele Mistral

Rachetele Mistral sunt rachete sol-aer portabile cu rază scurtă de acțiune, produse de compania europeană MBDA. Sunt folosite pentru apărarea antiaeriană apropiată împotriva elicopterelor, avioanelor care zboară la altitudine joasă, dronelor și uneori chiar a rachetelor de croazieră.

Asemănătoare cu sistemele Mistral sunt lansatoarele mobile sud-coreene Chiron, achiziționate în ultimii ani de forțele române.

Vezi și - Demararea procedurii de achiziție în programul "Tanc principal de luptă", aprobat prealabil de Parlament

rachete mistral
mapn
franta
