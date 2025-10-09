€ 5.0953
Data actualizării: 15:58 09 Oct 2025 | Data publicării: 15:58 09 Oct 2025

Țoiu spune că vizita lui Nicușor Dan în SUA nu se face prin ”bârfe într-un colț de Internet”. Cu ce vine după 12 zile în SUA
Autor: Iulia Horovei

oana toiu Agerpres
 

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, susține, după 12 zile în SUA, că statul american are chiar un interes semnificativ în colaborarea cu România.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a spus că întâlnirea cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ”a avut drept scop reafirmarea și întărirea rolului parteneriatului strategic pentru ambele țări”.

”Am discutat și despre planurile regionale” a spus ministrul de Externe, fără a detalia, la Digi24, adăugând că sunt ”mai multe proiecte în lucru” care se vor materializa până la sfârșitul anului, dând exemplul zonei de Apărare. A susținut că vor exista discuții cu Ionuț Moșteanu (Apărare) și Radu Miruță (Economie). 

Oana Țoiu afirmă că SUA are ”un interes semnificativ” de a întări colaborarea cu România, ”mai ales că, în noul context SAFE - mecanismul de finanțare europeană pentru achizițiile din domeniul apărării, SUA pot avea acces la această piață. Pot vinde pe piața din UE doar dacă produce în colaborare cu țările care fac parte din UE. Există un plafon maxim de 35% din investiție sau din piesele necesare care pot veni din afara UE sau din afara țărilor cu care există un parteneriat formal. Asta este, în același timp, o oportunitate pentru a intensifica modul în care lucrăm împreună”. 

”Am discutat și despre investițiile private. Dar înainte de întâlnirea cu secretarul de stat, Marco Rubio, am avut o întâlnire cu investitorii privați din SUA în România. Aceștia urmează, de asemenea, să vină peste două săptămâni în București pentru a duce mai departe, la nivelul pașilor concreți, și parte din discuțiile avute în aceste zile” a afirmat ea. 

Cu privire la vizita președintelui Nicușor Dan în SUA, Oana Țoiu afirmă că ”Nu facem politica externă a României după bârfe dintr-un colț de pe Internet. Orizontul de timp este acela pe care l-am și anunțat: în primul trimestru al anului viitor”.

Despre Visa Waiver, Oana Țoiu  se angajează într-o promisiune: ”Este ceva ce noi includem în fiecare dintre eforturile noastre diplomatice. Se și lucrează în paralel - colegii de la MAI fac o muncă bună în direcția asta. Pe subiectul Visa Waiver, cum am spus pe parcursul întregului mandat, o să facem anunțul la momentul în care va fi finalizată decizia în SUA. România va intra în Visa Waiver”.

