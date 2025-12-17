Bolojan, despre coaliție: E greu să faci echipe puternice, dacă oamenii se porcăiesc între ei

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că menținerea coaliției de guvernare este posibilă doar în condițiile în care vor avea loc anumite schimbări în relația dintre partidele aflate la conducere. Mai mult, el a spus că votul PSD la moțiunea împotriva ministrei Diana Buzoianu „nu a fost un lucru bun”.

Declarațiile vin chiar înainte ca premierul și ceilalți lideri ai coaliției să se întâlnească, de la ora 15:00, într-o ședință. Citește și: Ședința între liderii de coaliție de miercuri se amână. Guvernul se reunește într-o ședință extraordinară - UPDATE

Ilie Bolojan: „Va fi greu ca această coaliție să funcționeze”

„Ceea ce s-a întâmplat alaltăieri la Senat n-a fost un lucru bun, pentru că a fost o încălcare a protocolului de coaliție și că atunci când s-a dus la microfron doamna ministru și a dat replici PSD, cei care aplaudau erau cei din opoziție. Iar când colegii de la PSD s-au dus și au criticat-o pe doamna ministru, cei care aplaudau erau, din nou, cei din opoziție.

Din punct de vedere uman, e greu să faci echipe puternice mâine, dacă astăzi oamenii se porcăiesc între ei, coboară critica la un nivel care nu e de natură să creeze încredere. Cred că din aceste dispute între partidele de coaliție nu câștigă niciunul dintre partidele din coaliție. Oamenii nu vor să vadă astfel de lucruri. (...) Avem două posibilități: să resetăm lucrurile în coaliție, să le reașezăm făcând o evaluare: ce a mers bine, ce a mers prost. O consider fezabilă, dacă suntem responsabili. A doua ipoteză: să contiuăm în felul acesta: azi cu o moțiune împotriva unui ministru, mâine cu o altă moțiune, poimâine un partid îl cheamă pe un ministru de la alt partid, apar critici și degradarea relațiilor se va accentua. Lucrurile vor degenera și e doar o problemă de timp până... va fi greu ca această coaliție să funcționeze”, a spus premierul Ilie Bolojan, miercuri după-amiază, la Digifm.

Bolojan: Dacă nu se resetează relațiile în coaliție, lucrurile nu se vor termina bine

„Coaliția, cu siguranță, ar putea funcționa mai bine. Și în aceste zile, când trebuie să închidem 2025 și să pregătim anul 2026, funcționarea coaliției va fi validată de ceea ce vom face. Sper să validăm că funcționăm, nu cum am putea să funcționăm, nu cum ar trebui, dar să funcționăm.

Am responsabilitatea să țin această coaliție atât cât este posibil. Și să încerc, în limitele normalității și bunului-simț, din responsabilitate pentru țara noastră, să fac maxim posibil în condițiile date. În mod cert, în activitatea Executivului, lucrurile merg mult mai bine, pentru că sunt discuții de tip tehnic, în care sunt niște evidențe care nu pot fi contestate. Perturbațiile vin din afara Guvernului, din zona politică (...).

E cât se poate de clar că, în condițiile-n care nu se resetează relațiile în coaliție, lucrurile nu se vor termina bine. E doar o problemă de timp până conflictele vor escalada și lucrurile se vor termina prost. Aritmetica parlamentară în România nu e foarte simplă. În această perioadă, partidele politice își testează responsabilitatea față de țara noastră. Nu e o problemă că se schimbă un premier, o persoană sau alta. Ci să rezolvi problemele adevărate ale României. Iar astea nu le poți rezolva decât cu stabilitate politică minimală, cu echipe profesioniste care atacă probleme frontal și cu curaj politic de a face uneori ceea ce nu sună bine. Dacă nu vom înțelege asta, toate partidele vor avea de pierdut. Asta se va vedea la data scadenței electorale”, a mai zis el.