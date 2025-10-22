300 de tone de aur și 650.000 de tone de cupru, îngropate la Rovina de Ministerul Economiei, condus de Radu Miruță

Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan și președinților celor două Camere ale Parlamentului, președintele CJ Hunedoara acuză ministerul condus de Radu Miruță, USR, că blochează un proiect care ar putea relansa economia județului și ar crește PIB-ul.

”În data de 9 noiembrie 2018 Guvernul României a aprobat prin Hotărâre de Guvern Licența de exploatare Rovina. Proiectul Minier Rovina, jud Hunedoara. Resursele identificate în cele trei zăcăminte totalizează 406 mil. tone de minereu cu un conținut în metal de peste 635.000 tone de cupru (a doua resursă de cupru la nivelul Uniunii Europene) și cca. 300 tone de aur.

Proiectul SAMAX își propune crearea a cca. 2.000 de locuri de muncă în etapa de construire a capacităților de producție și peste 600 de locuri de muncă create direct în etapa de exploatare care vor oferi condiții optime de viață pentru încă cca. 2.500 de locuitori ai zonei. Acestora li se vor adăuga alte 1.500-2.000 de locuri de muncă create indirect în zonă ca urmare a derulării proiectului.

Deși, la 25 martie 2025, Comisia Europeană a declarat Proiectul Rovina drept investiție de interes strategic la nivelul Uniunii Europene, în baza Regulamentului pentru Materii Prime Critice (CRMA – EU 2024/1252), exploatarea nu poate începe nici astăzi. Cauza principală o reprezintă blocajul administrativ generat de lipsa armonizării legislației naționale cu cea europeană, responsabilitatea revenind Ministerului Economiei, care nu a adaptat cadrul legislativ românesc pentru a permite aplicarea directă a prevederilor CRMA. Personal am facilitat o întâlnire cu ministrul economiei pentru a prezenta situația, însă niciun răspuns, ministrul pare că este în adormire.

În acest context, vă solicit să urgentați armonizarea legislației naționale cu Regulamentul CRMA al Uniunii Europene, astfel încât proiectul minier Rovina să poată demara în condiții legale, transparente și conforme cu standardele europene. Întârzierea acestei proceduri reprezintă o formă de blocaj instituțional nejustificat, cu efecte directe asupra dezvoltării economice a județului Hunedoara.

Mina de argint de la Certej nu funcționează din cauza unei ședințe amânate de guvern

Un alt proiect de importanță majoră pentru economia județului Hunedoara, exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej, este astăzi blocat din cauza nepăsării și neputinței instituționale.

Licența de exploatare nr. 435/1999, pentru perimetrul Certeju de Sus, a expirat la 24 ianuarie 2025 și, în pofida procedurilor legale respectate de titular, nu a fost prelungită. În decembrie 2024, ANRM a publicat în consultare proiectul de Hotărâre de Guvern necesar prelungirii, însă totul s-a oprit în birocrație: o ședință de guvern amânată, un aviz lipsă de la Ministerul Justiției, iar un proiect de 200 de milioane de euro a fost lăsat fără rezolvare.

Această neglijență administrativă împinge Deva Gold S.A. în dificultate operațională și condamnă întreaga comunitate la stagnare. Este o situație absurdă: statul român, acționar cu 19,25% prin Minvest Deva, asistă impasibil la blocarea unui proiect din care ar fi trebuit să încaseze redevențe și să susțină dezvoltarea unei regiuni aflate în colaps economic.

Proiectul Certej înseamnă investiții de sute de milioane de euro, peste 1.000 de locuri de muncă în faza de construcție și 500 în exploatare, pentru o perioadă de 15–30 de ani. În locul acestor beneficii, avem astăzi dosare blocate, termene ratate și o nouă lovitură dată județului Hunedoara, un județ care pare condamnat nu de lipsa resurselor, ci de nepăsarea statului român”, scrie Laurențiu Nistor (PSD), președintele Consiliului Județean Hunedoara.