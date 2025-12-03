Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: Victor Ponta a semnat inițiativa

Moțiunea de cenzură inițiată de Grupul parlamentar PACE - Întâi România împotriva Guvernului Bolojan ar fi strâns deja 119 semnături și este susținută și de grupul parlamentar AUR, potrivit senatorului Ninel Peia, citat de news.ro.

Ponta confirmă că a semnat moțiunea de cenzură

Și Victor Ponta, deputat PSD, a anunțat, miercuri, că a semnat deja moțiunea, într-o postare pe pagina sa de Facebook. El și-a motivat alegerea prin faptul că miniștrii USR „au acaparat statul”, spunând că e convins că „toți parlamentarii PSD și majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această inițiativă” de a elibera statul de „caracatița USR”.

Victor Ponta susține moțiunea de cenzură: „USR a acaparat statul”

„Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o inițiativă a peste 22 de parlamentari care înțeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acționar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată și dirijată de forțe externe și care acționează împotriva interesului național.

Este o inițiativă pe care am gândit-o împreună, parlamentarii neafiliați, și prin care, în mod direct și neechivoc, arătăm că vom sprijini fără condiții orice Guvern care eliberează România de caracatița USR!”, a scris fostul premier.

Ponta cere parlamentarilor PSD și PNL să sprijine moțiunea împotriva Guvernului Bolojan

„Sunt convins că toți parlamentarii PSD și majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această inițiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să își exprime public aceste convingeri. Mesajul pentru poporul român este însă esențial: există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR. Bătălia este dificilă și de lungă durată, dar este esențială pentru viitorul României. Propaganda externă și internă are acum banii și instrumentele instituționale necesare pentru a susține subjugarea țării – însă lupta împotriva lor este o luptă legitimă pentru libertate, demnitate, prosperitate și pentru viitorul național și european al poporului român!”, a mai punctat el.

Când va fi depusă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a anunțat, săptămâna trecută, inițierea procedurilor pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România nu este de vânzare - Un guvern fără USR”. Inițiativa va fi depusă vineri, 5 decembrie.

