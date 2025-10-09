€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 20:26 09 Oct 2025

Reforma administrației, în impas? Ilie Bolojan spune care sunt cele două variante
Autor: Ioan-Radu Gava

bolojan-pachet-masuri_60462300 Foto: Agerpres
 

Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit despre reforma administrației locale.

Într-un interviu cu jurnalista Laura Chiriac, joi seara, la postul de televiziune B1TV, Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit despre reforma administrației publice din România.

„Reforma administrației locale este blocată, pe fondul acestor lamentări și acuzații la adresa guvernului. Și nu doar primarii PSD se plâng, ci și colegi de la PNL, care spun că nu mai au bani pentru certificate de naștere și de deces securizate“, a spus jurnalista Laura Chiriac.

„Nu există o asemenea situație. Sunt exagerări. În ceea ce privește componenta de administrație locală și reforma ei, reforma este necesară, atât pentru eficiență, cât și pentru reducerea administrației supradimensionate. Guvernul nu mai are bani să acopere acest deficit de funcționare.

În același timp, solicitând libertăți care țin de autonomia locală, stabilirea salariilor, stabilirea numărului de angajați după cum doresc, pot fi făcute doar în anumite limite.

Reforma administrației nu înseamnă doar reduceri de personal sau cheltuieli, ci și descentralizări de competențe. De exemplu, stabilirea zonelor cu jocuri de noroc, impunerea unei taxe speciale, pentru a regla numărul localurilor care au jocuri de noroc, sau chiar interdicția totală.

În același timp, creșterea competențelor autorităților locale, astfel încât să devină factori de dezvoltare, nu doar structuri care colectează impozite mici și plătesc salarii“, a explicat Ilie Bolojan.

Cele două variante pentru reforma administrației locale

 

„Eu susțin că aceste reforme sunt absolut necesare și avem două variante: să mimăm reforma, adică să eliminăm doar posturi vacante – ceea ce are efect aproape zero, cum s-a mai întâmplat în trecut sau să facem reduceri efective acolo unde personalul este clar supradimensionat. Acolo, reforma reală înseamnă reducerea de personal, pentru că doar ajustarea salariilor sau a sporurilor lasă loc ca, în viitor, acestea să crească din nou.

Nu este echitabil ca o comună vecină cu un număr de locuitori aproximativ egal, să funcționeze eficient și bine cu puțini angajați, iar alta, care are un personal supradimensionat, din puținele resurse pe care le are guvernul, în loc să le ducă investiții, plătește ineficient“, a mai spus premierul României.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
administratia locala
reforma administratiei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Congresul profesiei contabile din România: Viitorul profesiei, scris în limbajul inteligenței artificiale
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Trump spune că politica sa tarifară serveşte pentru "a aduce pace în lume"
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Ce spune Bolojan despre relația cu Grindeanu și Kelemen Hunor
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Secretul nemților pentru aer proaspăt în casă chiar și iarna
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Oct 2025
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 07 Oct 2025
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat pe 07 Oct 2025
Titularizarea, desființată? Criză în educație. Care sunt riscurile
Publicat pe 07 Oct 2025
Ce urmează să apară la Praid în locul salinei: Soluția surprinzătoare care ar putea salva turismul
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close