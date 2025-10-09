Reforma administrației, în impas? Ilie Bolojan spune care sunt cele două variante

Într-un interviu cu jurnalista Laura Chiriac, joi seara, la postul de televiziune B1TV, Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit despre reforma administrației publice din România.

„Reforma administrației locale este blocată, pe fondul acestor lamentări și acuzații la adresa guvernului. Și nu doar primarii PSD se plâng, ci și colegi de la PNL, care spun că nu mai au bani pentru certificate de naștere și de deces securizate“, a spus jurnalista Laura Chiriac.

„Nu există o asemenea situație. Sunt exagerări. În ceea ce privește componenta de administrație locală și reforma ei, reforma este necesară, atât pentru eficiență, cât și pentru reducerea administrației supradimensionate. Guvernul nu mai are bani să acopere acest deficit de funcționare.

În același timp, solicitând libertăți care țin de autonomia locală, stabilirea salariilor, stabilirea numărului de angajați după cum doresc, pot fi făcute doar în anumite limite.

Reforma administrației nu înseamnă doar reduceri de personal sau cheltuieli, ci și descentralizări de competențe. De exemplu, stabilirea zonelor cu jocuri de noroc, impunerea unei taxe speciale, pentru a regla numărul localurilor care au jocuri de noroc, sau chiar interdicția totală.

În același timp, creșterea competențelor autorităților locale, astfel încât să devină factori de dezvoltare, nu doar structuri care colectează impozite mici și plătesc salarii“, a explicat Ilie Bolojan.

Cele două variante pentru reforma administrației locale

„Eu susțin că aceste reforme sunt absolut necesare și avem două variante: să mimăm reforma, adică să eliminăm doar posturi vacante – ceea ce are efect aproape zero, cum s-a mai întâmplat în trecut sau să facem reduceri efective acolo unde personalul este clar supradimensionat. Acolo, reforma reală înseamnă reducerea de personal, pentru că doar ajustarea salariilor sau a sporurilor lasă loc ca, în viitor, acestea să crească din nou.

Nu este echitabil ca o comună vecină cu un număr de locuitori aproximativ egal, să funcționeze eficient și bine cu puțini angajați, iar alta, care are un personal supradimensionat, din puținele resurse pe care le are guvernul, în loc să le ducă investiții, plătește ineficient“, a mai spus premierul României.