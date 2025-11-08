Vicepremierul Oana Gheorghiu: Nu rezonez absolut deloc cu Donald Trump, face lucrurile bizar

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, despre președintele american Donald Trump, că ”este un politician atipic pentru America, cred că este un politician cu care nu rezonez absolut deloc, că face lucrurile într-un fel în care pentru mine este bizar, mai ales uitându-mă la America. Sper să facă ceea ce trebuie pentru America şi pentru Europa”.

”Am trăit cu acea idee că vin americanii”

Referitor la poziția sa din trecut față de SUA și Donald Trump, aceasta a revenit asupra poziției sale:

”Am scris, la un moment dat, într-un context emoţional puternic, cred că pentru toată lumea nu doar pentru mine, nişte cuvinte un pic prea dure, chiar şi pentru mine, nu le foloseam. Îmi asum asta. Asta nu face însă să mi se poată pune eticheta de antiamerican. Eu am trăit în comunism şi tatăl meu asculta 'Vocea Americii' şi am trăit cu acea idee că vin americanii. Eu am admirat şi admir, întotdeauna am admirat tot ce înseamnă America şi democraţia din America, iar acum, ca membru al Guvernului României, susţin cu toată forţa mea Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii şi cu Uniunea Europeană şi sub nicio formă nu se poate vorbi despre mine ca fiind antiamerican”.

Ce a scris Oana Gheorghiu, în trecut, despre situația din SUA: