Premierul Ilie Bolojan anunță sfârșitul măsurilor de austeritate: Începem relansarea economică VIDEO

”Închidem aceste măsuri (n.r. de ajustare bugetară) și vom lucra la măsurile care vor duce la relansarea economică, ceea ce înseamnă un stat mai eficient, o economie pusă pe baze mai sănătoase, servicii publice mai bune și mai multe oportunități pentru oameni, corectând nedreptățile și creând condiții pentru dezvoltare” anunță Ilie Bolojan.

Premierul a continuat: ”Pentru asta, în această perioadă, lucrăm la câteva priorități”, pe care le-a enumerat:

Ținta Guvernului Bolojan în 2026: inflație de 4%

pregătirea bugetului pentru 2026: țintele stabilite de către Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană sunt de 6,2% deficit și ne propunem să reducem inflația la 4%.

vom finaliza discuțiile pe buget, iar trimiterea la Parlament ne propunem să fie în jurul datei de 20 februarie.

principalele provocări ale bugetului țin de încadrarea în deficit, de absorbția de fonduri europene, va fi un an de vârf pentru că se închide programul PNRR.



