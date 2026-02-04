€ 5.0950
DCNews Politica Premierul Ilie Bolojan anunță sfârșitul măsurilor de austeritate: Începem relansarea economică VIDEO
Data actualizării: 19:25 04 Feb 2026 | Data publicării: 19:16 04 Feb 2026

Premierul Ilie Bolojan anunță sfârșitul măsurilor de austeritate: Începem relansarea economică VIDEO
Autor: Roxana Neagu

Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Prim-ministrul Ilie Bolojan face anunțurile momentului pentru români.

”Închidem aceste măsuri (n.r. de ajustare bugetară) și vom lucra la măsurile care vor duce la relansarea economică, ceea ce înseamnă un stat mai eficient, o economie pusă pe baze mai sănătoase, servicii publice mai bune și mai multe oportunități pentru oameni, corectând nedreptățile și creând condiții pentru dezvoltare” anunță Ilie Bolojan. 

Premierul a continuat: ”Pentru asta, în această perioadă, lucrăm la câteva priorități”, pe care le-a enumerat: 

Ținta Guvernului Bolojan în 2026: inflație de 4%

  • pregătirea bugetului pentru 2026: țintele stabilite de către Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană sunt de 6,2% deficit și ne propunem să reducem inflația la 4%. 
  • vom finaliza discuțiile pe buget, iar trimiterea la Parlament ne propunem să fie în jurul datei de 20 februarie.
  • principalele provocări ale bugetului țin de încadrarea în deficit, de absorbția de fonduri europene, va fi un an de vârf pentru că se închide programul PNRR. 
  •  

Revenim cu informații 

guvern bolojan
relansare economica
masuri austeritate
deficit 2026
inflatie 2026
Comentarii

Premierul Ilie Bolojan anunță sfârșitul măsurilor de austeritate: Începem relansarea economică VIDEO
