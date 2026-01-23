Atenționarea premierului Ilie Bolojan dacă CCR pică reforma pensiilor magistraților: Mă aștept să fie validat

Premierul Ilie Bolojan nu consideră că ar trebui să facă un pas în spate în contextul reformei pensiilor speciale. El așteaptă de la CCR să declare constituționalitatea legii.

La Radio România Actualităţi, premierul Ilie Bolojan a fost întrebar dacă este un motiv politic pentru a se retrage din funcţie sau consideră un vot de blam o eventuală decizie a Curţii Constituţionale în privinţa pensiilor magistraţilor prin care este admisă excepţia de neconstituţionalitate invocată în acest caz.

”Acest proiect de lege este făcut în mod corect, respectă prevederile constituţionale şi este unul moral faţă de cetăţenii noştri. Şi, având în vedere că respectă aspectele legate de constituţionalitate, mă aştept să fie validat şi să fie în bună regulă. Aceasta este premisa de la care plec", a afirmat Ilie Bolojan.

Pensiile speciale ale magistraților vs. 200 de milioane de euro

Premierul a amintit că putem pierde bani din PNRR în cazul unei decizii a CCR defavorabilă proiectului.

”Dacă întârzie decizia Curţii Constituţionale, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care-i avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor. Acesta este un efect. Avem o perioadă intermediară în care mai poţi răspunde la clarificări, dar dacă nu se va tranşa această problemă, acesta, din păcate, va fi un efect foarte probabil” a mai spus Ilie Bolojan.