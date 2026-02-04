Bolojan, apel către CCR: Absorbția de fonduri europene în 2026, condiționată de pensiile magistraților

Ilie Bolojan a explicat că reforma pensiilor magistraților, blocată în acest moment la CCR, reprezintă un jalon în PNRR. Potrivit acestuia, țara noastră are șanse importante să piardă nu mai puțin de 230 de milioane de euro, bani europeni, din cauza incertitudinii care există în legătură cu această reformă.

Comisia Europeană, conform lui Ilie Bolojan, consideră că România nu și-a respectat angajamentul, considerând jalonul ca fiind „neîndeplinit”.

Bolojan: „Voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii”

„Un element important este absorbția de fonduri europene. Va fi un vârf anul acesta, dar, pentru asta, e nevoie, pe de o parte, să accesăm finanțările din PNRR, care sunt condiționate de respectarea jaloanelor pe care România s-a angajat să le îndeplinească. Unul dintre aceste jaloane e legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de peste 200 de milioane de euro, aproape 230 de milioane de euro.

Din discuțiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană, săptămâna trecută, în momentul de față, Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit. Deci ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă și mâine voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii. Așa cum știți, s-a făcut o încercare pentru a rezolva această nedreptate, anul trecut, s-a dat o amânare. Și apoi, a doua încercare - au fost aceste amânări în cascadă.

În condițiile în care nu se va lua o decizie și se va merge, din nou, pe amânare, probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare. Cred că fiecare instituție trebuie să fie informată cu privire la consecințele unor anumite decizii. Este important să închidem toate aspectele care țin de aceste clarificări, pentru că avem de încasat 2,6 mld. de euro. Și cu cât rezolvăm toate aceste probleme mai repede, care țin de această cerere de plată, cu atât avem banii aceștia la dispoziție.

Asta înseamnă pentru noi capacitatea de a ne plăti constructorii fără întârzieri și de a ține un ritm bun al lucrărilor, în așa fel încât, odată cu celelalte cereri de plată pe care trebuie să le depunem - dar nu le putem depune decât după ce terminăm cererea interioară -, să putem finaliza aceste lucrări până în luna august, ca România să nu piardă acești bani. Asta înseamnă condiții de dezvoltare în acest an pentru țara noastră”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o conferință de presă, la Guvern.

