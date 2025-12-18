€ 5.0923
Bogdan Matei a demisionat de la şefia Agenţiei Naţionale pentru Sport
Data publicării: 09:52 18 Dec 2025

Bogdan Matei a demisionat de la şefia Agenţiei Naţionale pentru Sport
Autor: Florin Răvdan

Bogdan Matei a demisionat din fruntea ANS Bogdan Matei a demisionat din fruntea ANS. Sursa: Agerpres
 

Agenţia Naţională pentru Sport rămâne fără preşedinte, după ce Bogdan Matei a decis să îşi depună demisia.

Potrivit acestuia, decizia a fost luată din motive personale. 

"Mi-am depus demisia din funcţia de preşedinte al ANS începând cu 28 decembrie. Motivele sunt strict personale, nu au legătură cu nimic altceva. Este o problemă de familie, o problemă de sănătate şi nimic mai mult. Eu ţin să le mulţumesc tuturor celor din lumea sportului pentru tot ceea ce fac, le doresc mult succes şi Sărbători Fericite", a spus el.

Cine îl înlocuieşte

Bogdan Matei a menţionat că nu are informaţii privind posibilul său înlocuitor.

"Nu am idee despre cine va veni în locul meu, eu am înştiinţat conducerea partidului despre decizia mea. Demisia momentan nu a fost aprobată de prim-ministru, dar urmează să dea această decizie. Nu ştiu ce va decide prim-ministrul, dar până la urmă este o demisie", a precizat Matei.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport a transmis şi un mesaj pe contul personal de Facebook privind renunţarea la funcţie.

"Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieţii la un moment dat, munca sau familia? Aleg familia! Vă mulţumesc tuturor celor ce aţi fost alături de mine în cea mai onorantă funcţie de Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport. Vă mulţumesc tuturor celor care Serviţi Patria în fiecare zi în numele sportului românesc. Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulţumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor!", a scris preşedintele pe site-ul de socializare.

Bogdan Matei era preşedinte ANS din 13 ianuarie 2025

Constantin-Bogdan Matei, fost parlamentar PSD, a fost instalat, la 13 ianuarie 2025, în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Sport, decizia fiind publicată, în Monitorul Oficial. El a înlocuit-o pe fosta mare canotoare Elisabeta Lipă, care a renunţat la 31 decembrie 2024 la funcţia de preşedinte al ANS, atribuţiile acesteia fiind preluate la momentul respectiv de vicepreşedintele Thomas Moldovan.

În vârstă de 44 de ani, Bogdan Matei a condus în urmă cu şase ani Ministerul Tineretului şi Sportului. El a preluat portofoliul la 21 noiembrie 2018 şi l-a încheiat la 10 octombrie 2019, când a căzut Guvernul Dăncilă prin moţiune de cenzură, scrie Agerpres.

