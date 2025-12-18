Nou terminal inaugurat la Aeroportul Craiova, al doilea ca mărime după cel de la Aeroportul Otopeni 

Este un pas important în dezvoltarea conectivității aeriene a Olteniei, precum și a infrastructurii aeroportuare din România.

Ce facilități are noul terminal aeroportuar de la Craiova

Terminalul are aproximativ 32.000 metri pătrați, desfășurați pe mai multe nivele, cu locuri de checkin, ghișee de self-checkin și control de securitate.

De asemenea, dispune de fluxuri separate Schengen/non-Schengen, precum și zone comerciale, de food-court. Totodată, există 3 rampe mobile de îmbarcare/debarcare (tip burduf), precum doar Aeroportul Otopeni mai are în România. Terminalul asigură un bazin de 4 milioane de locuitori de pe ambele maluri ale Dunării.

Noul terminal aeroportuar de la Craiova are platforme şi căi de rulare noi, ce asigură operarea simultană a mai multor aeronave, reducându-se timpii de aşteptare la sol.

De asemenea, există parcări şi drumuri de acces extinse, care au fost gândite pentru un aflux mai mare pasageri, însă şi pentru fluxurile de taxi, ridesharing sau transport în comun. Terminalul are și un parc fotovoltaic, cu 3.803 panouri fotovoltaice. Fiecare are o putere instalată de aproximativ 585 Wp și sunt conectate la 22 de invertoare cu diferite capacităţi.

La lansare sunt prezenți Sorin Grindeanu, Lia Olguta Vasilescu, Claudiu Manda, președintele Consiliului Județean, Bogdan Mandrescu - Directorul Aeroportului Internațional Otopeni.

Aeroportul Internaţional Craiova, cel mai mare aeroport construit de o autoritate regională

Aeroportul Internaţional Craiova este cel mai mare aeroport construit de o autoritate regională din România şi va reprezenta un hub de dezvoltare pentru regiunea Oltenia, în jurul căruia se va construi un parc aeronautic şi un parc industrial care să deservească întregul sud al ţării, a spus, joi, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, la inaugurarea noului terminal al aeroportului.

"Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Craiova este cel mai important proiect de investiţii din întreaga Oltenia. Nu o să fiu deloc modest, dar noi am făcut ce unii nici nu gândeau. Şi îmi vine în minte o replică de a marelui Amza Pellea, în personajul lui nea Mărin: Oltenii făcură stavilă la Dunăre, ca să nu curgă cum vrea ea. Era vorba de Porţile de Fier 1. Acum noi, olteni, de data asta ne-am pus nu cu apa, ci cu aerul. Şi făcurăm din el poartă către lumea întreagă. Iată de ce astăzi este o zi de referinţă pentru Dolj, pentru Oltenia.

Este o zi importantă pentru toţi cei care cred în puterea proiectelor mari şi în şansa de a transforma visurile în realitate. Cât de mult am muncit şi am aşteptat această clipă, doar noi ştim. Inaugurăm noul terminal al Aeroportului Internaţional Craiova, un obiectiv major care, de la prima idee până la acest moment, a beneficiat de implicarea noastră totală, a autorităţii tutelare, a Consiliului Judeţean Dolj", a spus Cosmin Vasile, potrivit Agerpres.

Investitiţie de peste 100 milioane euro la noul terminal aeroportuar de la Craiova

Preşedintele CJ Dolj a mai spus că realizarea noului terminal al Aeroportului din Craiova, un proiect de 100 milioane de euro, este cel mai important proiect al administraţiei judeţene.

"Au fost oameni care vedeau aici cartiere de blocuri, însă nu aş vrea să vorbesc acum despre ei. Şi au fost oameni care au avut această viziune de dezvoltare atât de clară că nu au ratat nicio oportunitate pentru acest obiectiv. Pe unii dintre ei îi văd în sală şi le mulţumesc pentru că au creat o bază de la care noi să putem apoi creşte.

Privind harta, constatăm un adevăr simplu şi puternic: pe o rază de 250 de kilometri nu mai există alt aeroport. Oricine ar spune că această investiţie nu ar fi fost oportună uită un lucru esenţial: Oltenia merită dezvoltare, Doljul merită să fie conectat la lume, iar oamenii acestei regiuni merită şanse egale", a mai afirmat Cosmin Vasile.

Potrivit sursei citate, noul terminal este un proiect regional, întrucât toate administraţiile din Oltenia beneficiază de plusvaloarea pe care acest aeroport o aduce, însă şi o punte către Europa pentru multe comunităţi din Bulgaria şi Serbia.

Cine a finanțat proiectul

Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritară 2 - transport multimodal durabil, cu o valoare totală de peste 100 de milioane de euro, din care o parte substanţială provine din fonduri europene, completate de bugetul de stat, Consiliul Judeţean Dolj şi de contribuţia Aeroportului Internaţional Craiova.

Evenimentul de inaugurare reuneşte circa 500 de invitaţi, printre care se numără oficialităţi centrale şi locale, personalităţi publice, specialişti din domeniul aviaţiei, parteneri instituţionali, a început cu un momentul de reculege pentru eroii căzuţi în evenimentele din Decembrie din 1989 şi intonarea imnului naţional interpretat la nai de către artista Alexia Vânturici (14 ani) din Craiova.

