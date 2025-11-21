€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Economie Luxemburg introduce o taxă de 2 euro pentru coletele sub 150 de euro din afara UE
Data publicării: 12:06 21 Noi 2025

Luxemburg introduce o taxă de 2 euro pentru coletele sub 150 de euro din afara UE
Autor: Editor Team

shein-temu_97681000 Luxemburg impune o nouă taxă pentru coletele sub 150 de euro, din afara UE. Companiile chinezești Shein și Temu, vizate de măsură. Colaj DC News; Sursa foto: Unsplash
 

Luxemburg va introduce, de la 1 ianuarie 2026, o taxă de 2 euro pentru coletele mici importate din afara Uniunii Europene, alăturându-se altor trei state europene care au impus această măsură.

Luxemburgul va introduce, începând cu 1 ianuarie 2026, o taxă de 2 euro care vizează coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro care provin din afara Europei. Măsura se aplică coletelor mici care intră în UE, majoritatea achiziționate prin platforme chinezești precum Shein sau Temu.

Mai multe state europene impun taxe coletelor mici din afara UE

Luxemburgul se alătură, astfel, altor state europene precum Franța, Belgia și Olanda, aplicând o taxă de 2 euro care vizează coletele mici cu o valoare mai mică de 150 de euro provenind din afara Europei. Măsura vine cu nouă luni mai devreme decât în alte țări din UE, scopul ei fiind finanțarea mecanismelor de control pentru aceste produse, majoritatea achiziționate prin platforme de origine chineză. 

Taxa intervine și în contextul criticilor aduse companiei Shein, acuzată de vânzarea unor numeroase produse neconforme și ilegale.

Planul UE pentru protejarea pieței interne

Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene au aprobat joi, 20 noiembrie, eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele importate în Europa cu o valoare mai mică de 150 de euro.

UE speră să poată implementa această măsură începând cu primul trimestru al anului 2026, măsură cerută în special de Franța, și care vizează combaterea fluxului de produse chinezești comandate pe platforme precum Temu sau Shein, care nu respectă normele europene.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

shein
temu
luxemburg
taxa
importuri
colete
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Orașul din România care va avea primul tren suspendat grație finanțării europene
Publicat acum 16 minute
Nicușor Dan a spus de ce l-a dat afară pe Ludovic Orban: "Uneori se mai întâmplă telenovele"
Publicat acum 25 minute
Balustradă sticlă laminată: soluția modernă pentru scări sigure și luminoase
Publicat acum 28 minute
Nicușor Dan râde întrebat dacă ar trebui să se retragă Cătălin Drulă: Pentru Anca Alexandrescu?
Publicat acum 33 minute
Bolnavii de cancer, "indignați" de declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat acum 23 ore si 46 minute
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Publicat pe 19 Noi 2025
Marcel Ciolacu, după mișcarea lui Nicușor Dan: Dacă făcea PSD-ul așa ceva, ne arunca lumea cu pietre-n cap
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close