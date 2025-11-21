Luxemburg introduce o taxă de 2 euro pentru coletele sub 150 de euro din afara UE

Luxemburgul va introduce, începând cu 1 ianuarie 2026, o taxă de 2 euro care vizează coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro care provin din afara Europei. Măsura se aplică coletelor mici care intră în UE, majoritatea achiziționate prin platforme chinezești precum Shein sau Temu.

Mai multe state europene impun taxe coletelor mici din afara UE

Luxemburgul se alătură, astfel, altor state europene precum Franța, Belgia și Olanda, aplicând o taxă de 2 euro care vizează coletele mici cu o valoare mai mică de 150 de euro provenind din afara Europei. Măsura vine cu nouă luni mai devreme decât în alte țări din UE, scopul ei fiind finanțarea mecanismelor de control pentru aceste produse, majoritatea achiziționate prin platforme de origine chineză.

Taxa intervine și în contextul criticilor aduse companiei Shein, acuzată de vânzarea unor numeroase produse neconforme și ilegale.

Planul UE pentru protejarea pieței interne

Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene au aprobat joi, 20 noiembrie, eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele importate în Europa cu o valoare mai mică de 150 de euro.

UE speră să poată implementa această măsură începând cu primul trimestru al anului 2026, măsură cerută în special de Franța, și care vizează combaterea fluxului de produse chinezești comandate pe platforme precum Temu sau Shein, care nu respectă normele europene.