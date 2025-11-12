Salariile cresc în UE, dar România rămâne aproape de coada clasamentului

Câștigurile angajaților din Uniunea Europeană au continuat să crească în 2024, însă decalajele dintre statele membre se mențin uriașe. Potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat, salariul mediu anual pentru lucrătorii cu normă întreagă în Uniunea Europeană s-a situat la 39.800 de euro, în urcare cu 5,2% față de anul anterior, când media era de 37.800 de euro.

Disparități mari între țările membre

Luxemburg, Danemarca și Irlanda conduc topul celor mai bine plătite state europene, cu salarii medii anuale de 83.000 de euro, 71.600 de euro și 61.100 de euro. La polul opus, Bulgaria (15.400 euro), Grecia (18.000 euro) și Ungaria (18.500 euro) rămân țările cu cele mai scăzute venituri. România, cu un salariu mediu anual de 21.108 euro, a depășit nivelul de 18.093 euro înregistrat în 2023, însă se menține printre ultimele poziții în Uniune.

România: avans ușor al salariilor în septembrie

În plan intern, datele Institutului Național de Statistică (INS) arată o ușoară creștere a veniturilor lunare. În luna septembrie 2025, salariul mediu net a ajuns la 5.443 de lei, în creștere cu 56 de lei față de luna august (+1%), iar câștigul salarial mediu brut s-a ridicat la 9.078 de lei, cu 76 de lei mai mult (+0,8%).

Cele mai mari câștiguri s-au înregistrat în sectoarele legate de energie și IT. Angajații din extracția petrolului și gazelor naturale au obținut, în medie, 12.433 lei, urmați de cei din serviciile IT (12.136 lei) și din industria de prelucrare a țițeiului (11.568 lei), notează Adevărul.

Unde se câștigă cel mai mult și cel mai puțin

Conform datelor INS, domeniile cu cele mai ridicate salarii nete în România sunt:

Extracția petrolului brut și a gazelor naturale – 12.433 lei

Servicii IT și activități informatice – 12.136 lei

Industria produselor petroliere – 11.568 lei

Informații și comunicații – 10.717 lei

Transporturi aeriene – 10.602 lei

Activități de editare – 10.166 lei

La polul opus, sectoarele cu cele mai mici venituri rămân:

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 3.446 lei

Prelucrarea lemnului și a produselor vegetale împletite – 3.746 lei

Tăbăcirea pieilor și fabricarea încălțămintei – 3.795 lei

Industria textilă – 3.937 lei

Poștă și curierat – 3.938 lei

România avansează lent, dar diferențele persistă

Deși salariile românilor au crescut ușor față de anul trecut, ritmul de majorare este modest comparativ cu statele vestice. Cu un salariu mediu anual de cinci ori mai mic decât în Luxemburg, România rămâne printre economiile europene cu cea mai redusă putere de cumpărare.

Creșterea constantă a veniturilor este totuși un semn pozitiv pentru piața muncii locale, mai ales în sectoarele energiei și tehnologiei, care continuă să atragă forță de muncă specializată și investiții externe.

