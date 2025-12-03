Prof. Mariana Badea a fost primită în Uniunea Scriitorilor din România, în cadrul Filialei de Literatură pentru Copii și Tineret. Potrivit acesteia, recunoașterea vine ca urmare a valorii literare și a consistenței intelectuale a numeroaselor sale volume dedicate elevilor.

DC News a luat legătura cu prof. Mariana Badea pentru a oferi mai multe detalii despre această realizare și despre activitatea sa literară dedicată elevilor.

Prof. Mariana Badea a povestit că primirea în Uniunea Scriitorilor din România reprezintă o bucurie și o recunoaștere a celor 26 de ani de activitate literară și a celor aproape 30 de volume dedicate elevilor.

Redactor DC News: Ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că ați fost primită în Uniunea Scriitorilor din România, Filiala de Literatură pentru Copii și Tineret, președinte scriitorul Petre Crăciun?

„Înseamnă o bucurie și o satisfacție totodată, după o activitate literară de foarte mulți ani. Sunt vreo 26 de ani de când sunt, ca autor, pe piața cărții, timp în care nu am lipsit nicio zi, fiind mereu conectată la programele școlare. Acum s-a ivit o ocazie și mai mult am fost convinsă să fac dosar, pentru că am aproape 30 de volume, toate necesare elevilor, după care s-a învățat și se învață încă în România. Sunt cărți utile, deoarece am respectat întocmai programele școlare de limba și literatura română, cu toate modificările care s-au produs de-a lungul timpului.

Cărțile publicate de Editura Pro Universitaria, apărute în ultimii 3 ani, au o importanță deosebită pentru pregătirea elevilor la limba și literatura română. Foarte mândră sunt de Trilogia alcătuită din trei cărți, cum arată și numele. Se numește „Literatura română pentru elevi”, cu aceste trei volume - Poezie. Proză. Dramaturgie -, însumând 2300 de pagini și cuprinzând întreaga literatură română care s-a studiat sau se studiază în școala românească, inclusiv perioada controversată din recenta programă pentru clasa a IX-a. „Dicționarul de personaje literare”, cu 135 de caracterizări, a fost lansat la Bookfest, tot anul acesta.

Nu s-a comentat și nu s-a făcut publică schimbarea gramaticii limbii române, cu destul de multe modificări față de gramatica tradițională. Eu am trudit la realizarea unei Gramatici actualizate a limbii române, lucrare completată cu Exerciții de gramatică actualizată, rezolvate și explicate, care ar fi necesară oricărui elev de gimnaziu și chiar de liceu, pentru că de anul viitor se va introduce gramatica și la clasele IX-XII.

Ca noutate, a apărut de curând o carte de Teste-Grilă pentru admiterea la Facultatea de Drept, care conține 800 de grile cu 8500 de variante. Cartea a fost publicată la Editura Universul Juridic.

O carte recentă este Relația dintre două personaje și Paralele literare - între scriitori, între opere și personaje literare - ambele în același volum.

În afara scrierilor pentru elevi, mai am o carte care îmi este foarte dragă, deși nu are scris pe copertă „pentru elevi”. Titlul „Bumerangul cuvintelor. Studiu de manele lingvistice”, apărută la Editura pentru Artă și Literatură, sugerează ironia și disprețul față de stricătorii de limbă, din cauza cărora am putea rămâne fără oxigen gramatical. Scrisă la nervi, cartea este persiflantă, incisivă, din cauza atâtor greșeli de exprimare care au devenit insuportabile.

La Uniunea Scriitorilor trebuie să prezinți trei cărți. Eu am dus peste 20 de volume. A impresionat și numărul, dar și consistența intelectuală a acestor cărți, chiar dacă ele nu sunt strict de literatură, adică nu sunt romane sau povestiri, nu sunt narative, dar sunt despre literatura română.

Includerea ca membră a Uniunii Scriitorilor din România este ca o concluzie a întregii mele activități, deși mai am în lucru patru cărți pentru liceu, dar aștept să văd ce programe va elabora Ministerul. Am văzut programa de clasa a IX-a, de care sunt încântată, pentru că, în sfârșit, se află că literatura nu a început cu secolul XXI, ci are străbunici. Literatura este veche, iar noii scriitori de acolo se trag. E ca și când nu ți-ai cunoaște strămoșii, iar literatura începuturilor este fundamentul pe care s-au așezat cu temei toate creațiile literare românești”, a spus prof. Mariana Badea.

Prof. Mariana Badea va lansa trei cărți în decembrie

Prof. Mariana Badea a anunțat că, de Moș Nicolae, pe 6 decembrie, ora 10:00, se vor lansa trei cărți noi, toate dedicate elevilor de gimnaziu, publicate de Editura Pro Universitaria, la scena numită „Mircea Nedelciu”.

Redactor DC News: Ne puteți spune câteva cuvinte despre cele trei cărți pe care urmează să le lansați pe 6 decembrie?

„Acestea sunt cărți pentru gimnaziu, eseurile fiind realizate pe baza textelor literare din manualele recente. Titlurile „Compuneri argumentative” sunt structurate în două cărți distincte: una „pentru clasele V–VI” și cealaltă „pentru clasele VII–VIII”.

Și, ca o însumare, a treia carte se referă la pregătirea pentru Evaluarea Națională și se intitulează „O abordare unică și inedită” pentru că nu are teste de care este plin netul, nici „ghid”, nici „antrenament”, ci este, într-adevăr, o altă abordare. Am considerat că elevii trebuie ajutați să înțeleagă fiecare cerință și soluționarea respectivă. De aceea, această carte de evaluare este structurată pe cerințe, adică am luat toate testele care s-au dat de la înființarea acestui mod de Evaluare Națională, atât la examene, cât și la simulări, apoi am alcătuit, am explicat și am rezolvat cerințe asemănătoare, pe înțelesul copiilor. În final, există și teste întregi, rezolvate și explicate. Am această fixație să explic, să înțeleagă acel copil care deschide cartea.

Sunt bucuroasă și am o mare satisfacție că Uniunea Scriitorilor, Filiala de Literatură pentru Copii și Tineret, mi-a răsplătit o muncă de peste 25 de ani, dedicată copiilor și tinerilor numiți „elevi”. Mulțumesc tuturor membrilor Uniunii, care au apreciat cărțile și m-au primit în acest înalt for de cultură națională, ca o încununare, ca o recunoaștere a strădaniei și a acestor mii de pagini pe care le-am scris pentru elevi”, a spus prof. Mariana Badea în exclusivitate pentru DC News.