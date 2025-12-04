€ 5.0920
Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița dotat cu noi autospeciale
Data publicării: 16:27 04 Dec 2025

Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița dotat cu noi autospeciale
Autor: Crişan Andreescu

Ambulante Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, a anunțat o nouă achiziței pentru Serviciul de Ambulanță.

Primele 7 ambulanțe noi au ajuns la Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița, iar în curând vor sosi încă 4, toate fiind achiziționate prin PNRR.

Sunt moderne, rapide și complet echipate, pregătite pentru intervenții în care fiecare secundă poate salva o viață. Pentru echipajele medicale, acestea aduc siguranță în momente critice, timp câștigat și tot ce le trebuie pentru a fi acolo exact atunci când contează cel mai mult.

În perioada următoare, va începe și modernizarea sediului Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița. Investim peste 5.700.000 de lei pentru a transforma clădirea într-un spațiu modern, eficient energetic și adaptat standardelor actuale - un loc în care profesioniștii care lucrează zi și noapte să aibă condiții bune pentru munca lor esențială.

Toate aceste investiții sunt pentru sănătatea dâmbovițenilor. Pentru ca fiecare să aibă siguranța că, oriunde se află în județ, ajutorul vine repede și este acolo pentru cei care au nevoie, a precizat joi, liderul PSD Dâmbovița.

